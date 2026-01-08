«Милан» возобновил контакты с «Ливерпулем» по Гомесу. «Россонери» также следят за Дисаси и Мурилло из «Ноттингем Форест» (Calciomercato)
«Милан» возобновил интерес к Джо Гомесу.
«Милан» проявляет интерес к защитнику «Ливерпуля» Джо Гомесу.
По информации Calciomercato, спортивный директор «россонери» Игли Таре возобновил контакты с «Ливерпулем» по поводу возможного подписания Гомеса на фоне трудностей в переговорах по Милану Шкриньяру из «Фенербахче» и Федерико Гатти из «Ювентуса». Отмечается, что «Ливерпуль» не давал понять, что готов расстаться с защитником, и в «Милане» надеются, что Гомес сам выразит заинтересованность в трансфере.
Также сообщается, что «Милан» следит за защитником «Монако» Акселем Дисаси, которым также интересуется «Рома». Также рассматривается кандидатура Мурилло из «Ноттингем Форест».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calciomercato
