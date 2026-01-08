  • Спортс
  Рафинья, Фермин и Бардагжи с 3 очками по «гол+пас» и 9.1 по Индексу ГОЛа – лучшие игроки матча «Барселона» – «Атлетик». У Педри и Феррана – 7.5, у Ямаля – 6.6
Рафинья, Фермин и Бардагжи с 3 очками по «гол+пас» и 9.1 по Индексу ГОЛа – лучшие игроки матча «Барселона» – «Атлетик». У Педри и Феррана – 7.5, у Ямаля – 6.6

Фермин, Бардагжи и Рафинья получили самые высокие оценки за матч с «Атлетиком».

Согласно Индексу ГОЛа, три футболиста «Барселоны» получили высшие оценки за матч с «Атлетиком» в полуфинале Суперкубка Испании (5:0).

Рафинья с дублем и голевой передачей получил оценку 9.1. Такой же балл и у Фермина Лопеса и Руни Бардагжи, забивших по голу и отдавших по два ассиста. 

Игру Эрика Гарсии оценили на 7.8 балла, Педри и Феррана Торреса – на 7.5 балла, Жюль Кунде получил оценку 7.0. У Пау Кубарси оценка 6.9, у вратаря Жоана Гарсии – 6.8, у Френки де Йонга – 6.5.

Среди игроков «Барселоны», вышедших на замену, наивысшую оценку получил Ламин Ямаль – 6.6. У Маркуса Рэшфорда 6.5 баллов, у Жерара Мартин – 6.1, у Дани Ольмо – 6.0, у Марка Берналя – 6.2.

Лучшая оценка среди игроков «Атлетика» у Ойана Сансета – 6.7 балла. Унаи Симон получил 5.1, Адама Бойро – 4.4, Айтор Паредес – 5.0, Дани Вивиан – 5.4, Алехандро Рего Мора – 5.9, Микель Хаурегисар – 6.1, Роберт Наварро – 6.5, Алекс Беренгер – 6.2, Иньяки Уильямс – 5.9.

Самая низкая оценка за матч у защитника Хесуса Аресо – 4.2.

Вышедшие на замену игроки «Атлетика» удостоились следующих баллов: Иньиго Лекуэ – 6.3, Иньиго Руис де Галаррета – 6.1, Унаи Гомес – 6.1, Сельтон Санчес – 5.9, Горка Гурусета – 6.2.

