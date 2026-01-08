Росеньор о том, почему не возглавил «Челси» в игре с «Фулхэмом»: «Макфарлейн проделал невероятную работу против «Сити», команда играла великолепно. У меня не было времени на тактическую работу»
Новый главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор объяснил, почему не захотел работать на матче с «Фулхэмом».
«Синие» в гостях уступили со счетом 1:2 в 21-м туре АПЛ. Команду возглавлял Калум Макфарлейн, Росеньор наблюдал за игрой с трибун вместе с совладельцем клуба Бехдадом Эгбали.
«Дело в переезде, но в основном в том, что Калум [Макфарлейн] проделал невероятную работу против «Манчестер Сити» (1:1). Я считаю, что игра футболистов, особенно во втором тайме, энергия, интенсивность, качество, с которым они играли, были просто великолепны.
Не только Калум, но и Харри [Хадсон] тоже, они очень хорошо поддержали ребят в действительно сложный момент.
Я прилетел из Страсбурга вчера утром, поэтому у меня мало времени на тактическую работу, которую я хочу провести, чтобы дать ребятам наилучшие шансы на победу.
Я полностью уверен в Калуме и ребятах, в том, что они одержат победу», – сказал Роcеньор Sky Sports перед игрой.