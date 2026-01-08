Дзанетти о Фергюсоне: «Он хотел, чтобы я перешел в «МЮ». Я ответил, что хочу играть за «Интер» до конца карьеры, и он это понял. Это один из самых важных тренеров в истории футбола»
Хавьер Дзанетти: Фергюсон позвал меня в «МЮ», но я хотел играть лишь за «Интер».
Экс-футболист «Интера» Хавьер Дзанетти вспомнил о том, как отказался от возможности присоединиться к «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса Фергюсона.
«Мы встретились в аэропорту. Он сказал, что хочет, чтобы я перешел в «Манчестер Юнайтед», и я поблагодарил его.
«Манчестер Юнайтед» – один из самых важных клубов в мире, а Фергюсон – один из самых важных тренеров в истории футбола.
Но я сказал ему, что моя футбольная жизнь будет связана с «Интером», я хочу играть за них до конца своей карьеры. И он это понял», – рассказал Дзанетти.
Дзанетти выступал за «Интер» с 1995 по 2014 год. Он провел 858 матчей за клуб.
