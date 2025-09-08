😲 Даже Зидан может сказать, кто сильнее – Фергюсон или Гвардиола. Какие могут быть вопросы?

Зинедина Зидана попросили выбрать сильнейшего тренера из пары Алекс Фергюсон – Пеп Гвардиола. Это случилось еще в 2020 году, но французу уже тогда хватило аргументов.

Гвардиола еще не имел титула Лиги чемпионов за английский клуб – в отличии от Фергюсона. Но Зидана это не смутило:

«Пеп всегда доказывал, что он лучший. Сначала в «Барселоне», затем в «Мюнхене», теперь в «Сити».

Его совет мне? Не собираюсь рассказывать об этом. Но это было очень, очень интересно.

Я смог многому научиться у него. И Гвардиола был очень честен со мной. Он рассказал мне много вещей, дал мне хорошие советы. Мы много говорили, хотя делаем все по-разному».