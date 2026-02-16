Антон Митрюшкин: «В Швейцарии игроки не живут одним футболом. Один из одноклубников изучал бизнес родителей, закончил, переквалифицировался, начав работать в страховой компании»
Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился воспоминаниями об опыте выступлений за «Сьон».
За швейцарский клуб вратарь выступал с 2016 по 2020 год.
– Как жизнь в Швейцарии?
– Жить там дорого, но и уровень жизни хороший. Я понимал, какие люди европейцы, в «Спартаке» со многими общался.
И в детстве повезло, что путешествовал по европейским странам, уже тогда знал английский на хорошем уровне. «Сьон» полностью оплачивал мне и квартиру, и машину – было комфортно.
– Адаптация проходила без проблем?
– Да, к счастью, переехал со своей будущей женой Дашей, мы быстро адаптировались. И человек я коммуникабельный, никаких проблем не было.
– Сильно отличается менталитет россиян и европейцев?
– В Швейцарии футболисты не живут одним футболом – я замечал, что многие пытались развиваться еще в других сферах.
– Вы развивались параллельно футболу?
– Нет. Они не как мы – успевали совмещать с футболом учебу в универе.
Один из одноклубников, например, изучал бизнес родителей и после нескольких травм закончил карьеру, полностью смог переквалифицироваться, начав работать в страховой компании. Этому компоненту нам стоит у них поучиться, – сказал Антон Митрюшкин.
