  Моуринью о матче с «Реалом»: «Раненый король опасен. Мы будем играть с холодной головой, амбициями и уверенностью»
Моуринью о матче с «Реалом»: «Раненый король опасен. Мы будем играть с холодной головой, амбициями и уверенностью»

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в стыковых матчах Лиги чемпионов.

Первый матч состоится во вторник на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Ранее «Бенфика» обыграла «Реал» в заключительном туре общего этапа турнира (4:2).

«Без сомнения, это будет очень сложный матч. Это лишь первая часть плей-офф. На «Эштадиу да Луш» Трубина в атаке не будет. Я привык к таким противостояниям, я делал это всю свою жизнь.

Часто люди думают, что в первом матче по тем или иным причинам нужно достичь определенного результата. Я же говорю, что окончательного результата нет.

Мы проведем первый матч с холодной головой, с амбициями и уверенностью. Мы знаем, что мы сделали с королями Лиги чемпионов... Они ранены. А раненый король опасен», – сказал Моуринью.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
Как бы не завершился матч в Лиссабоне, все решится в Мадриде. Так, что не стоит ждать даже со стороны Реала каких-то супер усилий.
Это, скорее, будет матч из разряда "работы над ошибками" на перспективу. Разница в классе составов даст о себе знать невзирая на опыт тренеров. Но... это футбол )))
После игры Моуринью:
- лучшая команда проиграла
- они нанесли 6 ударов в створ и забили 5
- мне не хватает игроков, клуб пассивен в трансферах
Раненый лев же 🤔 Чем опасен раненый король?
Ответ ArnoNeputevy
"Бенфика", в большинстве своих матчах при Жозе, весьма неплохо атакует, только с завершением есть объяснимые проблемы.
Ответ ArnoNeputevy
Ага, прям как в предыдущем матче с Реалом, да? Автобус вот этот поставили и всего 4 мяча забили какому-то Реалу, позорище португальское, верно?
Или как Челси при Жозе, который побил рекорд АПЛ по количеству забитых мячей. Тоже чисто от защиты играл.
Реал при нём побил рекорд Ла Лиги по количеству забитых мячей. Уууу, тридцати этажный автобус парковал всё карьеру, какой позор.
Жозе хочет в Мадрид.
На Переса посмотрел он украдкой
И слезинка блеснула огнем
От улыбки Переса стало жарко
Вам так весело стало вдвоем
Руку Перес не протянул и не промолвил Пойдем
Жозе тихо пропело Смелей
Длится ваш беззаботный случайный роман
Уже целых 676 недель
Длится ваш беззаботный случайный роман
Уже целых 676 недель
От души желаю Жозе пройти Реал, после того что случилось в последнем туре группового этапа, это будет эпично.
Ответ Ilia Maksiokov
От души желаю Жозе пройти Реал, после того что случилось в последнем туре группового этапа, это будет эпично.
А было время когда вы поливали Моура грязью. Удачно твой клуб собрал себе фан базу, всех опусков мира себе притягивает 😆
С холодной головой и чистыми руками (и ногами). Правда, на самом деле шансиков у вас с гулькин нос. Жозе опять возьмётся за своё: припаркует трехэтажный автобус. А "Бенфика" - команда, которая хорошо выглядит только тогда, когда атакует.
VAR означает -Video Assisting Real Madrid!
Знаете… а я бы посмотрел на драму, великолепный матч где все на тоненького, в конце которого Жозе бы вышел победителем) не смотря на его сомнительные последние тренерские успехи) хотел бы сново лицезреть того особенного)
Если Моуринье подключит свою любимую контр атаку, и она будет проходить, это будет крайне опасно для реала.
