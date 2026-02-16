Моуринью о матче с «Реалом»: «Раненый король опасен. Мы будем играть с холодной головой, амбициями и уверенностью»

Моуринью о матче с «Реалом»: раненый король опасен.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом » в стыковых матчах Лиги чемпионов.

Первый матч состоится во вторник на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Ранее «Бенфика » обыграла «Реал» в заключительном туре общего этапа турнира (4:2).

«Без сомнения, это будет очень сложный матч. Это лишь первая часть плей-офф. На «Эштадиу да Луш» Трубина в атаке не будет. Я привык к таким противостояниям, я делал это всю свою жизнь.

Часто люди думают, что в первом матче по тем или иным причинам нужно достичь определенного результата. Я же говорю, что окончательного результата нет.

Мы проведем первый матч с холодной головой, с амбициями и уверенностью. Мы знаем, что мы сделали с королями Лиги чемпионов... Они ранены. А раненый король опасен», – сказал Моуринью.