Моуринью о матче с «Реалом»: «Раненый король опасен. Мы будем играть с холодной головой, амбициями и уверенностью»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в стыковых матчах Лиги чемпионов.
Первый матч состоится во вторник на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Ранее «Бенфика» обыграла «Реал» в заключительном туре общего этапа турнира (4:2).
«Без сомнения, это будет очень сложный матч. Это лишь первая часть плей-офф. На «Эштадиу да Луш» Трубина в атаке не будет. Я привык к таким противостояниям, я делал это всю свою жизнь.
Часто люди думают, что в первом матче по тем или иным причинам нужно достичь определенного результата. Я же говорю, что окончательного результата нет.
Мы проведем первый матч с холодной головой, с амбициями и уверенностью. Мы знаем, что мы сделали с королями Лиги чемпионов... Они ранены. А раненый король опасен», – сказал Моуринью.
Это, скорее, будет матч из разряда "работы над ошибками" на перспективу. Разница в классе составов даст о себе знать невзирая на опыт тренеров. Но... это футбол )))
- лучшая команда проиграла
- они нанесли 6 ударов в створ и забили 5
- мне не хватает игроков, клуб пассивен в трансферах
Или как Челси при Жозе, который побил рекорд АПЛ по количеству забитых мячей. Тоже чисто от защиты играл.
Реал при нём побил рекорд Ла Лиги по количеству забитых мячей. Уууу, тридцати этажный автобус парковал всё карьеру, какой позор.
На Переса посмотрел он украдкой
И слезинка блеснула огнем
От улыбки Переса стало жарко
Вам так весело стало вдвоем
Руку Перес не протянул и не промолвил Пойдем
Жозе тихо пропело Смелей
Длится ваш беззаботный случайный роман
Уже целых 676 недель
Длится ваш беззаботный случайный роман
Уже целых 676 недель