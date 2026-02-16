Сборная России проведет по два домашних матча в марте и июне. Сыграть в США, Канаде или Мексике перед ЧМ-2026 не получится из-за проблем с логистикой и визами («РБ Спорт»)
Сборная России проведет два домашних матча в марте.
По информации «РБ Спорт», соперниками станут команды из топ-100 рейтинга ФИФА из Африки и Латинской Америки.
В июне национальная команда проведет еще два матча на территории России. Отмечается, что планы провести игры в одной из стран-хозяек ЧМ-2026 – США, Канаде или Мексике – невозможно реализовать из-за трудностей, связанных с логистикой, и «практически нерешаемых» визовых проблем.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Без товарищеских матчей будет тяжело на ЧМ , куда мы обязательно отправимся по специальному приглашению друга Дональда !