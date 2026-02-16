  • Спортс
  • Сборная России проведет по два домашних матча в марте и июне. Сыграть в США, Канаде или Мексике перед ЧМ-2026 не получится из-за проблем с логистикой и визами («РБ Спорт»)
58

По информации «РБ Спорт», соперниками станут команды из топ-100 рейтинга ФИФА из Африки и Латинской Америки.

В июне национальная команда проведет еще два матча на территории России. Отмечается, что планы провести игры в одной из стран-хозяек ЧМ-2026 – США, Канаде или Мексике – невозможно реализовать из-за трудностей, связанных с логистикой, и «практически нерешаемых» визовых проблем.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
товарищеские матчи (сборные)
Политика
58 комментариев
Нас не пустили, но РФС хотело у заборчика в Мексике постоять, чтобы прикоснуться к празднику жизни? ))
Ответ NoN
Нас не пустили, но РФС хотело у заборчика в Мексике постоять, чтобы прикоснуться к празднику жизни? ))
Бюджеты на Русский дом и черную икру нужно же как-то освоить
Ответ NoN
Нас не пустили, но РФС хотело у заборчика в Мексике постоять, чтобы прикоснуться к празднику жизни? ))
😂😂
Логистика неожиданно подорожала
что то я не понял смысла поста , это просто подкол ?
Ответ savik-A.M.
что то я не понял смысла поста , это просто подкол ?
Это провал !
Без товарищеских матчей будет тяжело на ЧМ , куда мы обязательно отправимся по специальному приглашению друга Дональда !
Ответ OldRedWhite
Это провал ! Без товарищеских матчей будет тяжело на ЧМ , куда мы обязательно отправимся по специальному приглашению друга Дональда !
Это тот друг который танкера с нефтью забирает как свои?😂😂😂
Грамотные управленцы затолкали российской спорт в петушиный угол
Ответ Вероничка Павлова_1117074612
Грамотные управленцы затолкали российской спорт в петушиный угол
Управленец.Один.
Ответ заблокированному пользователю
Управленец.Один.
Да кто его знает))) может он в заложниках 26 лет уже)
Да фиг с ним. Матч звезд КХЛ-НХЛ когда уже состоится??
Ответ Алексей 163 RUS
Да фиг с ним. Матч звезд КХЛ-НХЛ когда уже состоится??
когда звёзды сойдутся в духе Анкориджа
С мексикой безвизовый режим
Трамп, дай вайлд-кард хотя бы на товарищеские матчи, будь человеком!
"из-за проблем с логистикой и визами" - новояз эпохи спцвоендвижухи
Такое ощущение, что я года два проспал и открыл новость, подскажите, все закончилось!?
Ответ Амин Чич
Такое ощущение, что я года два проспал и открыл новость, подскажите, все закончилось!?
Комментарий удален модератором
Ответ Dmitry Morgan
Комментарий удален модератором
Работник цирка
То, что в рейтинге ФИФА всего 210 сборных делает эту новость особенно ироничной. Хорошо хоть не из топ-200 )
Ответ iscariot13
То, что в рейтинге ФИФА всего 210 сборных делает эту новость особенно ироничной. Хорошо хоть не из топ-200 )
Будущие соперники точно входят в топ-250 рейтинга)
