Неймар сыграл впервые за 2 месяца и сделал ассист в матче за «Сантос»
Неймар сделал голевую передачу в первом матче после травмы.
Форвард «Сантоса» Неймар отметился результативной передачей в матче чемпионата Паулисты против «Вело Клуб» (6:0).
34-летний футболист вышел на поле со старта второго тайма и сделал передачу на 82-й минуте.
Бразилец сыграл впервые за два месяца после того, как перенес операцию на колене, когда завершился прошлый сезон в чемпионате Бразилии.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
