Неймар сыграл впервые за 2 месяца и сделал ассист в матче за «Сантос»

Неймар сделал голевую передачу в первом матче после травмы.

Форвард «Сантоса » Неймар отметился результативной передачей в матче чемпионата Паулисты против «Вело Клуб» (6:0).

34-летний футболист вышел на поле со старта второго тайма и сделал передачу на 82-й минуте.

Бразилец сыграл впервые за два месяца после того, как перенес операцию на колене , когда завершился прошлый сезон в чемпионате Бразилии .