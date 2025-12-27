  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду забил 12 голов в 10 матчах саудовской лиги в сезоне. 40-летний форвард делит с Феликсом 1-е место в списке бомбардиров
50

Роналду забил 12 голов в 10 матчах саудовской лиги в сезоне. 40-летний форвард делит с Феликсом 1-е место в списке бомбардиров

Криштиану Роналду забил 12 голов в 10 матчах саудовской лиги.

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 12 голов в 10 матчах текущего сезона чемпионата Саудовской Аравии. 

Сегодня португальский футболист сделал дубль в матче против «Аль-Охдуда» (2:0, перерыв).

40-летний футболист проводит 10-ю игру в текущем розыгрыше турнира. Он сперва опередил своего одноклубника Жоау Феликса и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата, но на 94-й минуте Феликс тоже забил 12-й гол в чемпионате и сравнялся с Криштиану.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14504 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoАль-Охдуд
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЖоау Феликс
logoСборная Португалии по футболу
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Воспитанник ЦСКА Адамс устроил несколько драк, прежде чем попал в больницу с пулевым ранением. Лайонел отказался писать заявление в полицию («Mash на спорте»)
11 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» в гостях у «Пизы», «Милан» сыграет с «Вероной» в воскресенье, «Интер» – с «Аталантой»
14 минут назад
«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд. Дальше – игра с «Астон Виллой»
20 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» против «Астон Виллы», «Арсенал» обыграл «Брайтон», «Ливерпуль» – «Вулвс», «Ман Сити» победил «Ноттингем»
23 минуты назад
Кубок Африки. Нигерия против Туниса, Сенегал сыграл вничью с ДР Конго
26 минут назад
Морган о дубле Роналду: «Он никогда не перестает забивать. Можно спорить о том, кто является величайшим футболистом, но насчет величайшего бомбардира нет сомнений»
45 минут назад
Витинья о призе лучшему игроку Межконтинентального кубка: «Я бы отдал его Сафонову, но у него уже была награда игроку матча. Раньше мне приходилось делать гораздо больше, чтобы меня заметили»
52 минуты назад
«Реал» ищет креативного полузащитника после ухода Модрича. Гюлер и Беллингем не убеждают в этой роли, клуб мечтает о Витинье, но это почти нереально (Хорхе Пикон)
сегодня, 16:07
У Экитике 5+1 в 5 последних матчах за «Ливерпуль». Сегодня – пас на Виртца
сегодня, 16:01
Ташуев о Карседо в «Спартаке»: «Почему Кипр? Почему «Пафос»? Потому что пафосный клуб, что ли? Ни на что не намекаю, но я выигрывал чемпионат Беларуси»
сегодня, 15:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартаку» нужен такой капитан, как Аленичев, Глушаков. Зобнину до них еще далеко, но как старший товарищ он подходит». Экс-врач «Спартака» Хуншэнь о продлении хавбека
7 минут назад
«Челси» – «Астон Вилла». Палмер и Гарначо играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
13 минут назад
«Пиза» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
13 минут назад
«Ливерпуль» не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед, 2 ничьих
20 минут назад
«Арсенал» обыграл «Брайтон» – 2:1. Эдегор и Амарилья забили, у Рюттера автогол
21 минуту назад
«Барса» может продлить контракт Кристенсена на год. Лапорта не хочет бросать игрока, получившего травму «крестов»
22 минуты назад
«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» (2:1) благодаря первому голу Виртца за «красных»
22 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Охдуд», «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Шабаба»
30 минут назад
Семеньо хочет перейти в «Сити» до 1 января. «Борнмут», возможно, решит оставить вингера на матчи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»
51 минуту назад
Дюков о Кержакове: «Дзюба – лучший бомбардир сборной по официальной статистике. Если Александр докажет, что гол Германии был забит им – они поделят это звание»
сегодня, 15:40