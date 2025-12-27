Роналду забил 12 голов в 10 матчах саудовской лиги в сезоне. 40-летний форвард делит с Феликсом 1-е место в списке бомбардиров
Криштиану Роналду забил 12 голов в 10 матчах саудовской лиги.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 12 голов в 10 матчах текущего сезона чемпионата Саудовской Аравии.
Сегодня португальский футболист сделал дубль в матче против «Аль-Охдуда» (2:0, перерыв).
40-летний футболист проводит 10-ю игру в текущем розыгрыше турнира. Он сперва опередил своего одноклубника Жоау Феликса и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата, но на 94-й минуте Феликс тоже забил 12-й гол в чемпионате и сравнялся с Криштиану.
