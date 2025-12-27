«Ливерпуль» не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед, 2 ничьих

«Ливерпуль» не проигрывает 7 матчей подряд.

«Ливерпуль» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Арне Слота обыграла «Вулверхэмптон » со счетом 2:1 в 18-м туре АПЛ .

Последнее поражение «красных» было зафиксировано 26 ноября – в матче против ПСВ (1:4). С тех пор мерсисайдцы одержали 5 побед и дважды сыграли вничью.

1 января «Ливерпуль » встретится с «Лидсом».