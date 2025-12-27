«Ливерпуль» не проигрывает 7 матчей подряд – 5 побед, 2 ничьих
«Ливерпуль» не проигрывает 7 матчей подряд.
«Ливерпуль» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Арне Слота обыграла «Вулверхэмптон» со счетом 2:1 в 18-м туре АПЛ.
Последнее поражение «красных» было зафиксировано 26 ноября – в матче против ПСВ (1:4). С тех пор мерсисайдцы одержали 5 побед и дважды сыграли вничью.
1 января «Ливерпуль» встретится с «Лидсом».
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16678 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости