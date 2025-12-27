«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд. Дальше – игра с «Астон Виллой»

«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд.

«Арсенал» одержал пятую победу подряд.

Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон » со счетом 2:1 в 18-м туре АПЛ .

Ранее лондонцы одолели «Брюгге» (3:0), «Вулверхэмптон» (2:1), «Эвертон» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:1, пен. 8:7).

Следующий матч «Арсенал » проведет 30 декабря – против «Астон Виллы».