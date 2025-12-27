«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд. Дальше – игра с «Астон Виллой»
«Арсенал» выиграл 5 матчей подряд.
«Арсенал» одержал пятую победу подряд.
Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» со счетом 2:1 в 18-м туре АПЛ.
Ранее лондонцы одолели «Брюгге» (3:0), «Вулверхэмптон» (2:1), «Эвертон» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:1, пен. 8:7).
Следующий матч «Арсенал» проведет 30 декабря – против «Астон Виллы».
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?14770 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости