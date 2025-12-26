Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 11-го тура.
В 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу «Аль-Ахли» Рияда Мареза сыграет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Халидж».
В субботу «Аль-Кадисия» Матео Ретеги встретится с «Дамаком», «Аль-Наср» Криштиану Роналду – с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Карима Бензема проведет матч с «Аль-Шабабом».
Чемпионат Саудовской Аравии
11-й тур
Варгас Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud Mohammed Al Sahihi
Маджраши Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
Wesley Bruno Lima Delgado
Wesley Bruno Lima Delgado
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi Бендебка
Al Swealem Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
Аль-Фатех
Пачеко, Жорже Фернандеш, Aljari, Al Swealem, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Wesley Bruno Lima Delgado, Саадан, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Saad bin Fahad Al Sharfa, Бендебка, Бохари, Alothma, Mohammed Al Sahihi, Ali bin Hassan Al Masoud, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
Аль-Ахли Джидда:
Аль-Санби, Дамс, Рожер, Демирал, Маджраши, Галено, Атангана Эдоа, Мийо, Гонсалвес, Аль-Бурайкан, Тоуни
Запасные: Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Ramez bin Zaid bin Ahmed Al Attar, Аль-Рашиди, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Салех, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Бакор, Аль-Хавсави, Аль-Муваллад
Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Трост-Эконг, Дьомбер, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Бакли, Аль-Досари, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz, Бахебри
Запасные: Аль-Сафари, Солан, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Alshammari, Ibrahem Barabaa
Аль-Таавун:
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Жиротто, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Рамос де Соуза, Эль-Махдиуи, Флавио, Мендаш, Мартинес, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Запасные: Аль-Куикби, Адам, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Alhurayji, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Al Dhuwayhi Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali Miguel Carvalho Vianna
Фабиу Мартинш Aboubacar Bah
Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi Sabri Abdu H. Dahal
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Бензия, Алфа Семеду, Аль-Биши, Джейсон, Ганвула, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Запасные: Al-Deqeel, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Рашиди, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Вронтис, Аль-Харти, Sabri Abdu H. Dahal, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Аль-Абдулмонем
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Бутуй, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Розье, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Аль-Хабаши, Al Dhuwayhi, Фабиу Мартинш, Аль-Сома
Запасные: Аль-Хайбари, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Miguel Carvalho Vianna, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Аль-Хараджин, Зайед, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Шаммари, Aboubacar Bah
Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari
Киото Faisal bin Saad bin Daghim Al Mizani Al Mutairi
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
Jaber Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq Al Hawsawi
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi Джасим
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Бенрахма, Коне, Дукуре, Al-Ali, Ляказетт, Jaber
Запасные: Raed, Аль-Салули, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Хеджи, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Фарадж, Аль-Асмари, Geovanny Balanta Olivar, Малайека
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Флорес, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Аль-Шаммари, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Киото, Бутобба
Запасные: Аль-Мукайтиб, Аль-Хаусауи, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Faisal bin Saad bin Daghim Al Mizani Al Mutairi, Al Hawsawi, Аль-Наджар, Джасим, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Тармин Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi
Лиа Оку Saud bin Mahmoud bin Osama Al Tumbukti
Хассан Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
Majed Mohammed Yazid Dawran Аль-Ганнам
Аль-Рияд
Борян, Барбе, Аль-Хайбари, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Тозе, Соро, Тармин, Баеш, Силла, Лиа Оку
Запасные: Ammar Nasser Al Harfi, Luca Ian Ramirez, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Mohammed bin Ahmed bin Yahya Suhluli, Saud bin Mahmoud bin Osama Al Tumbukti, Аль-Шехри, Nasser Mohammed Ali Al Farhani Al Bishi, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Khaled Ali Noman Al Asbahi
Аль-Иттифак:
Родак, Кальво, Majed Mohammed Yazid Dawran, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Медран, Дуда, Вейналдум, Дембеле, Хассан
Запасные: Али, Jalal bin Adel Al Salem, Аль-Олайян, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Аль-Ганнам, Маду, Faris Al Ghamdi, Хайралла
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
