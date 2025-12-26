  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу
Live
4

Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома против «Аль-Халиджа», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Охдудом» в субботу

В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 11-го тура.

В 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии в пятницу «Аль-Ахли» Рияда Мареза сыграет с «Аль-Фатехом», «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Халидж».

В субботу «Аль-Кадисия» Матео Ретеги встретится с «Дамаком», «Аль-Наср» Криштиану Роналду – с «Аль-Охдудом», «Аль-Иттихад» Карима Бензема проведет матч с «Аль-Шабабом».

Чемпионат Саудовской Аравии

11-й тур

Высшая лига. 11 тур
26 декабря 13:05, Al Fateh Club Stadium
Аль-Фатех
Завершен
2 - 1
Аль-Ахли Джидда
Матч окончен
Варгас   Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
90’
+4’
Naif bin Khalid bin Rashed Masoud   Mohammed Al Sahihi
90’
86’
Галено   Аль-Хавсави
85’
Салех
79’
Маджраши   Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef
79’
Мийо   Салех
Wesley Bruno Lima Delgado  
75’
Wesley Bruno Lima Delgado
69’
49’
Мийо
  Варгас
47’
Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi   Бендебка
46’
Al Swealem   Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz
46’
2тайм
Перерыв
  Варгас
43’
36’
Маджраши
22’
  Атангана Эдоа
Аль-Фатех
Пачеко, Жорже Фернандеш, Aljari, Al Swealem, Abdullah bin Sufuq bin Fadl Al Fadani Al Anazi, Naif bin Khalid bin Rashed Masoud, Wesley Bruno Lima Delgado, Саадан, Saeed bin Khalid bin Saeed Baattia, Варгас, Батна
Запасные: Abdulaziz Khalid A. Al Fawaz, Saad bin Fahad Al Sharfa, Бендебка, Бохари, Alothma, Mohammed Al Sahihi, Ali bin Hassan Al Masoud, Fahad Aqeel Muhammad Al Khamjan Al Zubaidi
1тайм
Аль-Ахли Джидда:
Аль-Санби, Дамс, Рожер, Демирал, Маджраши, Галено, Атангана Эдоа, Мийо, Гонсалвес, Аль-Бурайкан, Тоуни
Запасные: Mohammed bin Abdulrahman bin Mohammed Yousef, Ramez bin Zaid bin Ahmed Al Attar, Аль-Рашиди, Abdullah bin Ahmad bin Abdulaziz Abdo, Салех, Rayan bin Mohammed bin Bilko Hamed, Бакор, Аль-Хавсави, Аль-Муваллад
Подробнее
Высшая лига. 11 тур
26 декабря 15:00, Ar-Rass Stadium (Al Hazm Club Stadium)
Аль-Холуд
Первый тайм
0 - 2
0′
Аль-Таавун
35’
  Аль-Ахмад
22’
  Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
9’
Аль-Муфрадж
Аль-Холуд
Коццани, Sultan bin Amer bin Ali Al Qahimi Al Shehri, Пинас, Трост-Эконг, Дьомбер, Mohammed bin Hussain bin Soua'an Samili, Бакли, Аль-Досари, Аль-Алива, Ramiro Enrique Paz, Бахебри
Запасные: Аль-Сафари, Солан, Majed bin Mohammed bin Mustafa Khalifa, Muhannad bin Ahmed bin Mohammed Al Yahya, Odai Hussein Abdulghani Slimani, Gustavo Gouveia Rodrigues Cruz, Alshammari, Ibrahem Barabaa
1тайм
Аль-Таавун:
Маилсон, Аль-Муфрадж, Аль-Ахмад, Жиротто, Mohammed bin Mater bin Mohsen Mahzari, Рамос де Соуза, Эль-Махдиуи, Флавио, Мендаш, Мартинес, Cristhoper Douglas Zambrano Méndez
Запасные: Аль-Куикби, Адам, Abdulelah bin Mohamed bin Saeed Hawsawi, Атийя, Meshal bin Yousef bin Eshaq Al Alaeli, Ahmed bin Saleh bin Omar Bahusayn, Mohammed Walid Mohammed Al Rajbani Al Dossary, Alhurayji, Mohammed Saleh Mohammed Al Aqel
Подробнее
Высшая лига. 11 тур
26 декабря 17:30, Kingdom Arena
Аль-Хилаль
Не начался
Аль-Халидж
Высшая лига. 11 тур
25 декабря 14:50, Al Majma'ah Sports City Stadium
Аль-Фейха
Завершен
0 - 0
Аль-Хазем
Матч окончен
89’
Al Dhuwayhi   Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani
89’
Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali   Miguel Carvalho Vianna
Аль-Биши   Аль-Абдулмонем
86’
Вильянуэва
74’
71’
Фабиу Мартинш   Aboubacar Bah
71’
Аль-Сома   Аль-Шаммари
Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi   Sabri Abdu H. Dahal
71’
63’
Al Dhuwayhi
55’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed   Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami
2тайм
Перерыв
43’
Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker
Ганвула
42’
17’
Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed
Аль-Фейха
Москера, Бамасуд, Вильянуэва, Смоллинг, Аль-Бакауи, Бензия, Алфа Семеду, Аль-Биши, Джейсон, Ганвула, Rayan bin Enad Hamoud Al Mutairi
Запасные: Al-Deqeel, Abdulrahman bin Ahmed bin Daghman Al Ashaja'i Al Anazi, Аль-Рашиди, Khaled bin Emad bin Abdullah Al Rammah, Вронтис, Аль-Харти, Sabri Abdu H. Dahal, Rakan bin Ali bin Ahmed Qadami Kaabi, Аль-Абдулмонем
1тайм
Аль-Хазем:
Бруну Варела, Al-Nakhli, Бутуй, Sultan bin Mohammed bin Saleh Tanker, Saud bin Ghali bin Zuhaimil Al Rashed, Розье, Basil bin Yousef bin Mesfer Al Sayyali, Аль-Хабаши, Al Dhuwayhi, Фабиу Мартинш, Аль-Сома
Запасные: Аль-Хайбари, Khalid bin Mohammed Al Subaie, Miguel Carvalho Vianna, Ahmed bin Mohammed bin Hansh Al Shamrani, Аль-Хараджин, Зайед, Mohammed bin Issa bin Saleh Al Jamaan Al Yami, Аль-Шаммари, Aboubacar Bah
Подробнее
Высшая лига. 11 тур
25 декабря 17:30, King Khalid Sport City Stadium
Неом
Завершен
2 - 1
Аль-Нажма
Матч окончен
Al-Ali   Аль-Фарадж
90’
+6’
90’
+6’
Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari
90’
+5’
  Бутобба
  Аль-Досари
89’
82’
Киото   Faisal bin Saad bin Daghim Al Mizani Al Mutairi
82’
Nasser Abdullah Nasser Al Haleel   Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais
77’
Флорес
Jaber   Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri
75’
Бенрахма   Аль-Хеджи
75’
71’
Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq   Al Hawsawi
Дукуре   Аль-Асмари
67’
64’
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi   Джасим
  Зезе
54’
Абди
51’
2тайм
Перерыв
11’
Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi
Неом
Луиш Машимиану, Абди, Зезе, Хегази, Аль-Досари, Бенрахма, Коне, Дукуре, Al-Ali, Ляказетт, Jaber
Запасные: Raed, Аль-Салули, Islam bin Ahmed bin Shuaib Hawsawi, Аль-Хеджи, Thamer bin Fathi bin Mustafa Al Dakhil Al Khaibri, Аль-Фарадж, Аль-Асмари, Geovanny Balanta Olivar, Малайека
1тайм
Аль-Нажма:
Виктор Брага, Самир, Nasser Abdullah Nasser Al Haleel, Khaled bin Eid bin Mhawis Al Shammari, Флорес, Rakan bin Rajeh bin A. Al Tulayhi, Аль-Шаммари, Vitor Hugo Brenneisen Vargas, Fahad bin Khaled bin Mubarak Al Abdulrazzaq, Киото, Бутобба
Запасные: Аль-Мукайтиб, Аль-Хаусауи, Abdulwahid Ali Al Nakhli, Faisal bin Saad bin Daghim Al Mizani Al Mutairi, Al Hawsawi, Аль-Наджар, Джасим, Hisham bin Hussain Radhi Al Dubais, Abdulaziz bin Abdulrahman bin Abdulaziz Al Harabi
Подробнее
Высшая лига. 11 тур
25 декабря 17:30, Prince Faisal bin Fahd Stadium
Аль-Рияд
Завершен
0 - 2
Аль-Иттифак
Матч окончен
90’
+5’
  Вейналдум
90’
  Кальво
Тозе   Аль-Шехри
87’
Тармин   Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi
87’
Лиа Оку   Saud bin Mahmoud bin Osama Al Tumbukti
79’
77’
Дуда   Али
77’
Хассан   Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi
65’
Majed Mohammed Yazid Dawran   Аль-Ганнам
Аль-Хайбари
51’
2тайм
Перерыв
Баеш
44’
41’
Хендри
Аль-Рияд
Борян, Барбе, Аль-Хайбари, Marzouq bin Hussain bin Marzouq Tambakti, Sulaiman bin Yahya bin Salman Qarsh Hazazi, Тозе, Соро, Тармин, Баеш, Силла, Лиа Оку
Запасные: Ammar Nasser Al Harfi, Luca Ian Ramirez, Abdulrahman Hadal Tuwairiq Al Shammari, Mohammed bin Ahmed bin Yahya Suhluli, Saud bin Mahmoud bin Osama Al Tumbukti, Аль-Шехри, Nasser Mohammed Ali Al Farhani Al Bishi, Osama bin Zaid bin Abdulaziz Al Bawardi, Khaled Ali Noman Al Asbahi
1тайм
Аль-Иттифак:
Родак, Кальво, Majed Mohammed Yazid Dawran, Хинди, Хендри, Аль-Хатиб, Медран, Дуда, Вейналдум, Дембеле, Хассан
Запасные: Али, Jalal bin Adel Al Salem, Аль-Олайян, Abdulbasit bin Suleiman bin Abdullah Ahmed, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali Al Ghamdi, Аль-Ганнам, Маду, Faris Al Ghamdi, Хайралла
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?11122 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoАль-Иттифак
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Нажма
logoАль-Рияд
logoАль-Хазем
logoАль-Фейха
logoНеом
logoДамак
logoАль-Холуд
logoАль-Хилаль
logoАль-Кадисия
logoАль-Ахли Джидда
logoАль-Таавун
logoАль-Фатех
logoАль-Халидж
logoАль-Шабаб Эр-Рияд
logoАль-Охдуд
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Иттихад Джидда
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кубок Африки. Египет против ЮАР, Марокко встретится с Мали, Ангола и Зимбабве сыграли вничью
36 минут назадLive
Гоцук о том, хороший ли игрок Садыгов: «Все все понимают, скажем так. Илья говорил: «Я футболист, не лезу в дела отца». Он нормальный парень, хорошо воспитан»
39 минут назад
Марсело: «У меня никогда не было пресса как у Роналду, я не атлет. Я всегда наслаждался жизнью – не ходил в зал, не придерживался строгих диет»
40 минут назад
Глава РФС Дюков: «Исходим из того, что в 2026‑м ФИФА и УЕФА примут решения, позволяющие нам участвовать в международных турнирах»
51 минуту назад
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ньюкасла», в субботу «Ман Сити» сыграет с «Ноттингемом», «Арсенал» – с «Брайтоном»
сегодня, 12:15
Андрей Аршавин: «Сафонов даже Доннарумме не уступает, просто тот распиаренный. А то, что Матвей лучше Шевалье, вообще сомнений нет»
57 минут назад
Абаскаль о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером. Он мог бы улучшить работу, которую мы ведем уже несколько лет»
сегодня, 14:21
Гасилин о России на ЧМ-2026: «Вышли бы в 1/8 финала минимум. Если бы попали на Кюрасао, не самые топовые южноамериканские или африканские сборные, их бы точно обыграли»
сегодня, 14:19
Александр Кержаков: «Динамо» показало, что сезон для него закончился, когда оставили Гусева»
сегодня, 14:12
Гвардиола сказал, что «набрал 4-5 кг» после паузы на Рождество. Ранее тренер «Ман Сити» пригрозил исключить из состава тех, кто вернется с лишним весом
сегодня, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Глава «Крыльев»: «Мы перестали платить агентские и не будем это делать никогда больше. У нас нет запрета на трансферную политику»
7 минут назад
Глава РФС Дюков: «Процесс обсуждения лимита на легионеров продолжается»
22 минуты назад
Васильев о продаже Мбаппе: «Перес говорил: «Будь он уровня Неймара, я заплатил бы 180 млн». Я ответил, что для «Монако» он лучше. «Реал» дал 180 млн, но Килиан хотел сначала утвердиться в «ПСЖ»
29 минут назад
Аморим о Майну: «Кобби станет будущим «МЮ». Ему просто нужно дождаться своего шанса – в футболе все может измениться за два дня»
52 минуты назад
Давид Луиз о Конте в «Челси»: «Мы постоянно ссорились, я думал, что он злился годами. Но потом он сказал, что я нужен ему в «Наполи»
сегодня, 14:35
Тюкавин о травме «крестов»: «Чувствую щелчок в колене, по всему телу – импульс. Накатывала тревога: «Вернусь ли вообще?» После операции не мог сам принять душ – мыла жена»
сегодня, 14:29
Глава попечительского совета «Балтики» о красной Талалаева со «Спартаком»: «Было серьезное порицание, обсуждение ведется. Обещать, что подобное не повторится, я не готов»
сегодня, 14:10
Ширер про один матч в Boxing Day: «Это безумие. Куда катится мир? Спорт в этот день всегда был важным явлением в Англии»
сегодня, 13:29
Мхитарян про 0:5 с «ПСЖ» в финале ЛЧ: «Интер» был очень разочарован, но Киву вселил в нас уверенность и надежду. Он говорил, что прошлое изменить нельзя, а будущее можно»
сегодня, 13:10
Требования «Локо» на 10 млн рублей и ФНС на 55 млн включены в реестр требований кредиторов «Химок»
сегодня, 12:54