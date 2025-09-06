📸 Армянский мальчишка расплакался от счастья из-за Роналду. Криш красиво забил 942-й гол в карьере

Криштиану Роналду появился в стартовом составе сборной Португалии на выездной матч с Арменией в рамках отбора на ЧМ-2026.

Мальчишка, который вывел легенду на поле, точно запомнит этот день на всю жизнь. Выходя из подтрибунки, юный маскот широко улыбался.

А когда футболисты выстроились на гимны, парня захлестнули эмоции. Он прослезился, Криро его тут же подбодрил.

Встреча с Арменией для 40-летнего Криштиану сложилась отлично: он оформил дубль, второй мяч получился особенно красивым.

Теперь в коллекции легенды безумные 942 гола за клубы и сборную.

