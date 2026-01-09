Агент Новиков: «Жерсон в конце июля понял, что совершил ошибку, перейдя в «Зенит». Уже тогда я знал, что он уйдет зимой»

Агент Новиков: Жерсон в июле понял, что ошибся, перейдя в «Зенит».

Агент Сергей Новиков, участвовавший в организации перехода Жерсона в «Зенит», рассказал, что футболист быстро понял свою ошибку.

– В «Марселе» и «Роме» Жерсон не был тем Жерсоном, каким стал в «Фламенго». В бразильском чемпионате он себя чувствует как рыба в воде. Для него и его семьи очень важно то, что в Бразилии он, конечно, суперзвезда. И на сегодняшний день ею остается.

Что касается Европы, то до мегазвезды он недотягивает. Жерсон здесь находится в ранге футболиста-середняка. Он привык к большому вниманию, и этого в «Зените » ему не хватило – это психология.

– Как оцените отца Жерсона Маркао?

– Маркао – достаточно адекватный человек в общении. Он интересный. Понимаете, если бы не было Маркао, может быть, не было бы и Жерсона. У отца игрока была четкая задача – сделать из Жерсона продукт, который поможет его семье выйти из состояния нищеты. У Маркао это получилось. Но я против таких методов.

– Жерсон захотел уехать сразу после перехода в «Зенит»?

– В конце июля я знал, что он точно уйдет зимой. Уже тогда Жерсон понял, что совершил ошибку, перейдя в «Зенит». Но я думал, что футболист уедет в Саудовскую Аравию. «Зенит» провернул мегакрутую сделку. Они красавцы, потому что не потеряли деньги, – отметил Новиков.