  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Новиков: «Жерсон в конце июля понял, что совершил ошибку, перейдя в «Зенит». Уже тогда я знал, что он уйдет зимой»
56

Агент Новиков: «Жерсон в конце июля понял, что совершил ошибку, перейдя в «Зенит». Уже тогда я знал, что он уйдет зимой»

Агент Новиков: Жерсон в июле понял, что ошибся, перейдя в «Зенит».

Агент Сергей Новиков, участвовавший в организации перехода Жерсона в «Зенит», рассказал, что футболист быстро понял свою ошибку.

– В «Марселе» и «Роме» Жерсон не был тем Жерсоном, каким стал в «Фламенго». В бразильском чемпионате он себя чувствует как рыба в воде. Для него и его семьи очень важно то, что в Бразилии он, конечно, суперзвезда. И на сегодняшний день ею остается.

Что касается Европы, то до мегазвезды он недотягивает. Жерсон здесь находится в ранге футболиста-середняка. Он привык к большому вниманию, и этого в «Зените» ему не хватило – это психология.

– Как оцените отца Жерсона Маркао?

– Маркао – достаточно адекватный человек в общении. Он интересный. Понимаете, если бы не было Маркао, может быть, не было бы и Жерсона. У отца игрока была четкая задача – сделать из Жерсона продукт, который поможет его семье выйти из состояния нищеты. У Маркао это получилось. Но я против таких методов.

– Жерсон захотел уехать сразу после перехода в «Зенит»?

– В конце июля я знал, что он точно уйдет зимой. Уже тогда Жерсон понял, что совершил ошибку, перейдя в «Зенит». Но я думал, что футболист уедет в Саудовскую Аравию. «Зенит» провернул мегакрутую сделку. Они красавцы, потому что не потеряли деньги, – отметил Новиков.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4752 голоса
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoЖерсон
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoвысшая лига Бразилия
logoКрузейро
агенты
logoФламенго
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Жерсона об уходе игрока из «Зенита»: «Он хочет попытаться попасть в заявку Бразилии на ЧМ и выиграть титулы с «Крузейро»
9 января, 17:12
Отец Жерсона получит 675 тысяч евро за переход сына из «Зенита» в «Крузейро» – часть от суммы трансфера. Другим посредникам выплатят еще 2 млн (ESPN)
9 января, 16:18
Жерсон о переходе в «Крузейро»: «Спасибо руководству за приложенные усилия. Я счастлив»
9 января, 16:04
Главные новости
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров в заявке после перехода Лусиано. «Краснодар» лидирует
3 минуты назад
Вилья считает Месси лучшим в истории: «С огромным отрывом. И он будет лучшим футболистом мира до тех пор, пока не завершит карьеру»
13 минут назад
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу. Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано будет не менее яркая карьера»
22 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
23 минуты назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
29 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
33 минуты назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
50 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
сегодня, 16:26Live
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
57 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
57 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
12 минут назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
22 минуты назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
26 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
26 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
33 минуты назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
37 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
46 минут назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
57 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
57 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06