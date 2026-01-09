Ромеро дисквалифицирован на 1 матч дополнительно и оштрафован на 50 тысяч фунтов за удаление в игре с «Ливерпулем»
Капитан «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро получил дополнительную дисквалификацию на 1 матч за удаление в игре с «Ливерпулем» (1:2).
Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро получил вторую желтую на 93-й минуте матча с «Ливерпулем» в АПЛ (1:2).
Аргентинец, лежа на земле, пнул Ибраима Конате, не сдержав эмоции после того, как оказался на газоне в ходе верховой борьбы с защитником мерсисайдцев.
Первую карточку судья Джон Брукс показал Ромеро на 67-й минуте, когда защитник выражал недовольство отсутствием реакции на толчок от Юго Экитике в момент удара форварда, после которого был забит второй гол «Ливерпуля».
Футбольная ассоциация Англии обвинила Ромеро в «ненадлежащем поведении, выразившемся в несвоевременном уходе с поля», и «агрессивном поведении по отношению к судье».
После слушания независимая комиссия наложила на него дополнительную одноматчевую дисквалификацию и штраф в 50 тысяч фунтов.
Ромеро уже отбыл автоматическую одноматчевую дисквалификацию, назначенную после его удаления, пропустив игру с «Кристал Пэлас» (1:0). Теперь аргентинец пропустит еще одну встречу.