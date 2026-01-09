«Атлетико» на фоне конфликта Симеоне и Винисиуса: «Удивительно, сколько времени люди тратят на анализ реакции. И как мало – на выяснение ее причины»

«Атлетико» выложил загадочны пост на фоне конфликта Симеоне и Винисиуса.

«Атлетико», вероятно, выступил в защиту главного тренера Диего Симеоне после конфликта с вингером «Реала» Винисиусом в 1/2 финала Суперкубка Испании (1:2).

«Удивительно, сколько времени некоторые люди тратят на анализ реакции... И как мало времени на выяснение причины, вызвавшей ее.

Modus operandi – классика», – написали в соцсетях «Атлетико».

Modus operandi – латинская фраза, которая обычно переводится как «образ действия» и обозначает привычный для человека способ выполнения определенной задачи.

В «Атлетико» утверждают, что Винисиус провоцировал Диего Симеоне , а также поддразнивал скамейку «матрасников», когда требовал назначить пенальти в пользу «Реала » в полуфинале Суперкубка Испании (2:1).

По словам источника, тренер «Атлетико» после жеста бразильца предупредил его, чтобы тот сосредоточился на игре. В ответ Винисиус, смеясь, сказал: «Спокойно, тебе сейчас назначат пенальти».

После этих слов Симеоне сказал Винисиусу: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мое слово».

Алонсо сказал Симеоне «Чоло, занимайся своими игроками, черт возьми», когда тренер «Атлетико» указал Винисиусу на свист трибун во время замены