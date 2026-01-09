Антуан Семеньо перебрался из «Борнмута» в «Манчестер Сити». По данным Transfermarkt, стоимость перехода составила 72 млн евро – самая крупная продажа «Борнмута» и пятая самая дорогая покупка в истории «горожан» после трансферов Грилиша, Гвардиола, Де Брюйне и Мармуша.

Сделка по Семеньо вошла и в топ-10 самых дорогостоящих переходов, совершенных клубами в зимнее трансферное окно за всю историю. Новичок «горожан» в рейтинге, подготовленном Transfermarkt, расположился на седьмой строчке.

Первое место уверенно занимает переход Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барселону», эта сделка вообще входит в пятерку самых дорогостоящих в истории всех трансферных окон. Энцо Фернандес, за которого «Челси» заплатил «Бенфике» 121 млн евро, расположился на втором месте, а замыкает тройку трансфер Вирджила ван Дейка в «Ливерпуль».

Какой из переходов вам кажется самым удачным? А какой оказался главным провалом?