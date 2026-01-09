Глава Ла Лиги Тебас: «Я говорил, что, возможно, Саудовская Аравия – неподходящая страна для Суперкубка Испании. После нескольких визитов я понял, что очень подходящая»
Глава Ла Лиги считает Саудовскую Аравию подходящим местом для Суперкубка.
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас изменил мнение и уже считает Саудовскую Аравию подходящим местом для проведения Суперкубка Испании.
«Я не критиковал перенос Суперкубка из Испании, а считал это хорошей идеей. Я говорил, что, возможно, Саудовская Аравия – неподходящая страна, но... После нескольких визитов я думаю, что это очень подходящее место.
В то время я был настроен критически. Я думал, что это не та страна, но я изменил свое мнение. Это очень подходящая страна», – сказал Тебас.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
