А что Онана? «МЮ» все еще хочет его продать 👀

Андре Онана по-прежнему в «Манчестер Юнайтед».

Разумеется, мы не можем исключать, что в этом и был план. Публично от камерунца никто не отказывался, но фанаты ясно дали понять, что устали от перформанцев Онана.

TEAMtalk сообщает, что «красные дьяволы» не теряют надежд продать вратаря в ближайшее время. Речь даже не о январе. «МЮ» ждет предложений из Турции и Саудовской Аравии, где все еще открыто трансферное окно. Но шансов на «успех» мало.

Как думаете, может стоить оставить Онана на подмену? Никто ведь не знает, как заиграет Ламменс.

