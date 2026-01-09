Пеп о Семеньо в «Сити»: «Он здорово играет обеими ногами, может действовать на разных флангах. Он в идеальном возрасте и проведет лучшие сезоны именно здесь»

Гвардиола о Семеньо: он проведет лучшие сезоны в «Ман Сити».

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола высказался о переходе Антуана Семеньо .

26-летний вингер сегодня перешел из «Борнмута » в «Сити» за 62,5+1,5 млн фунтов.

«Всем известны его качества – в последние годы он играл на высочайшем уровне в «Борнмуте» и может действовать на обоих флангах. Он невероятно здорово играет обеими ногами. Благодаря своей скорости он может сыграть и нападающего.

Он знает АПЛ , им интересовались многие клубы, но он решил присоединиться к нам. Все, что я могу сказать, – спасибо ему, и мы рады, что он с нами на ближайшие годы.

Мы следили за ним долгое время. В итоге, учитывая ситуацию с вингерами – у нас есть три профильных игрока: Оскар [Бобб], Савиньо и Жереми [Доку], – нам нужно было усилиться с прицелом на будущее, поэтому клуб и сделал шаг, подписав его.

Он в идеальном возрасте, его лучшие годы еще впереди. Все клубы стараются приглашать молодых игроков, но он построит свою карьеру и проведет лучшие сезоны именно здесь.

Задача – оставаться тем же самым игроком, я уже говорил это Максу (Аллейну – Спортс’‘). Ты вингер – действуй как вингер. При Андони Ираоле в «Борнмуте» он сильно прибавил. Нужно понимать, что он приходит не на один или два матча, а на многие годы, у него есть все время мира.

По той информации, которой мы располагаем, он прекрасный человек. Команда примет его, потому что именно эта группа игроков и сам клуб делают так, чтобы новички чувствовали себя максимально комфортно. И он быстро адаптируется», – сказал Гвардиола.