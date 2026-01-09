Александр Тукманов: «Иностранные тренеры учились у советских во многом. Я сторонник того, чтобы в наших клубах работали отечественные специалисты»
Тукманов: во многом иностранные тренеры учились у советских.
Бывший вице-президент РФС и экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов выступил за то, чтобы в российских клубах работали отечественные тренеры.
«Я сторонник того, чтобы в наших клубах работали отечественные специалисты. Я давно об этом говорил, и мы разговаривали на эту тему с Гершковичем Михаилом, у нас одна точка зрения на эту тему.
Потому что мы прошли советскую школу футбола, знали наших великолепных тренеров, которые ничуть не уступали иностранным специалистам. Во многом иностранные специалисты учились у наших советских тренеров», – cказал Тукманов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
