  • Александр Тукманов: «Иностранные тренеры учились у советских во многом. Я сторонник того, чтобы в наших клубах работали отечественные специалисты»
23

Александр Тукманов: «Иностранные тренеры учились у советских во многом. Я сторонник того, чтобы в наших клубах работали отечественные специалисты»

Тукманов: во многом иностранные тренеры учились у советских.

Бывший вице-президент РФС и экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов выступил за то, чтобы в российских клубах работали отечественные тренеры.

«Я сторонник того, чтобы в наших клубах работали отечественные специалисты. Я давно об этом говорил, и мы разговаривали на эту тему с Гершковичем Михаилом, у нас одна точка зрения на эту тему.

Потому что мы прошли советскую школу футбола, знали наших великолепных тренеров, которые ничуть не уступали иностранным специалистам. Во многом иностранные специалисты учились у наших советских тренеров», – cказал Тукманов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
logoАлександр Тукманов
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Гершкович
logoТорпедо
лимит на легионеров
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
