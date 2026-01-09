  • Спортс
  • Семин о путешествиях: «Неделю был в Англии, смотрел матчи «Арсенала», «Челси». Сейчас недешево и в Сочи съездить – если брать один сегмент отелей и ресторанов, то на то и выходит»
22

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался на тему путешествий.

– Вы недавно как раз путешествовали.

– Неделю был в Англии. Мне очень интересна АПЛ – самая сильная лига, с самыми дорогими и талантливыми игроками мира. Смотрел матчи «Арсенала», «Челси». Душа тянет туда, ведь мне интересно, как развивается профессия. Я же не должен отстать от развития. Футбол меняется. Я целую вечность в футболе и вот так разом бросить не могу.

– Первую поездку за границу помните?

– Это был 1965 год, московский «Спартак», Израиль. Первый выезд советских команд в эту страну. Играли два матча с их национальной сборной, которые я запомнил на всю жизнь.

– Чем?

– Я же жил в Орле. Потом переехал в Москву. А тут прилетаем – высотные башни, пальмы, теплая погода. У нас-то было холодно. А по игре мы тогда были явно сильнее.

– Сильно Израиль отличался от СССР?

– У нас были большие масштабы, а там – маленькая страна со своим видением жизни. Но для нас все были друзья.

– А как впервые попали в «роскошную» заграницу: Италию, Испанию, помните?

– Первый раз в Италии я тоже был со «Спартаком». Обыграли «Болонью» на их стадионе – 3:0. За нас тогда играл самый быстрый футболист. После матча выходили газеты с заголовками «Видели много звезд, но такой скорости, как у Рейнгольда, нет ни у кого». Мы выиграли тот турнир, получили неплохие деньги, а потом опять ждали следующую поездку. Был, помню, еще один яркий турнир в Испании, где московское «Динамо» в финале обыграло «Барселону» – 5:1 (на самом деле 5:0 – Спортс’‘).

– Сейчас достаточно непросто организовать поездку за границу и физически, и финансово. Откуда у вас на это возможности?

– Сейчас недешево и в Сочи съездить. Если брать один сегмент отелей, ресторанов, то на то и выходит. Я работал пятьдесят лет в футболе, в хороших командах. И за границей. Наверное, у меня что-то осталось. Пока есть возможности, будем ездить, – сказал Семин.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4656 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: РИА Новости
