Росеньор о «Челси»: «Давление ощущается с первого дня, но я был готов к этому. Нет смысла быть тренером, если тебе страшно. Я буду работать 24 часа в сутки»

Росеньор о «Челси»: давление есть с первого дня, но я готов и не боюсь.

Главный тренер «Челси» Лиэм Росеньор высказался о специфике работы в лондонском клубе.

41-летний специалист возглавил «синих» после ухода Энцо Марески. Ранее он работал в «Страсбуре», принадлежащем американскому консорциуму BlueCo, который также владеет «Челси».

О том, каково работать под руководством нынешних владельцев «Челси»

«Я думаю, что с этой точки зрения в каждом клубе все одинаково, однако каждый клуб уникален. Мое пребывание в «Страсбуре» было лучшим временем в моей профессиональной карьере.

Я могу сказать, что ребята, с которыми я здесь работал, всячески поддерживали меня. Всегда будут возникать предположения о том, как обстоят дела. Я намерен наслаждаться проведенным здесь временем».

О смене тренеров в «Челси»

«Я думаю, что сейчас тренеров часто меняют [в целом]. Давление ощущается с самого первого дня, и, если бы я не был готов принять его и эту честь, меня бы здесь не было.

Я с нетерпением жду матча. Я не могу дождаться завтрашнего вечера. Игроки и персонал оказали мне полную поддержку и позволили почувствовать себя как дома.

Если тебе страшно, то нет смысла быть тренером. Я буду работать 24 часа в сутки. Я собираюсь подтолкнуть их к тому, чтобы они попытались добиться успеха», – заявил Росеньор.

Завтра «Челси» сыграет в гостях с «Чарльтоном» в Кубке Англии.

