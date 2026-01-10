Тренер «Ман Сити» Лейндерс о разгроме «Эксетера»: «Забить 10 мячей всегда непросто. Это признак хорошего клуба, когда молодые футболисты могут выйти и так отыграть»

Тренер «Манчестер Сити» прокомментировал победу над «Эксетером» со счетом 10:1.

Тренер «Манчестер Сити » Пеп Лейндерс высказался о разгромной победе над «Эксетером » в 3-м раунде Кубка Англии (10:1).

«Забить 10 мячей всегда непросто. «Эксетер» – хорошая команда, мы проанализировали их, они действительно умеют играть.

Я думаю, что мы с самого начала контролировали ход игры, проявив агрессию, забив несколько выдающихся голов и продемонстрировав индивидуальные действия игроков, которых мы раньше не видели.

Все знают историю Кубка Англии, все видели, что за последние два дня в этом соревновании были написаны самые лучшие сюжеты, так что здорово, что мы продвинулись еще на шаг вперед.

Это признак хорошего клуба, когда молодые игроки могут выйти на поле и так отыграть. Они должны сохранять терпение и усердно работать, но вы видите, что у всех этих парней есть то, что может помочь нам в будущем», – сказал помощник Пепа Гвардиолы.