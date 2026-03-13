Фанаты «Фламенго» кричали Жерсону «иди на ###» и «наемник». Отец хавбека «Крузейро» пожаловался на расизм: «Они перестали праздновать победу, чтобы пооскорблять меня»

Жерсона освистали и начали оскорблять на игре «Крузейро» против «Фламенго».

Отец Жерсона сообщил, что столкнулся с расизмом со стороны фанатов «Фламенго » во время игры с «Крузейро » (2:0).

«Они перестали праздновать победу своей команды для того, чтобы начать оскорблять меня, проявлять враждебность, делать плохие вещи. Они не жалуются на то, что я сделал или не сделал. Они жалуются на мою работу и на то, кто я есть.

К сожалению, люди не принимают то место, которое занимает черный человек. Они этого не принимают», – сказал Маркос Силва, выполняющий функции агента своего сына.

Жерсон до лета 2025 года выступал за «Фламенго» и, проведя полгода в «Зените», присоединился к «Крузейро».

Globo Esporte отмечает, что футболиста по-прежнему критикуют за этот переход. Подчеркивается, что во время предматчевой разминки и по ходу игры ему кричали «Эй, Жерсон, иди на ### (фиг – Спортс”)!» и «Наемник!», а также освистывали.