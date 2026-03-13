  • Фанаты «Фламенго» кричали Жерсону «иди на ###» и «наемник». Отец хавбека «Крузейро» пожаловался на расизм: «Они перестали праздновать победу, чтобы пооскорблять меня»
Фанаты «Фламенго» кричали Жерсону «иди на ###» и «наемник». Отец хавбека «Крузейро» пожаловался на расизм: «Они перестали праздновать победу, чтобы пооскорблять меня»

Жерсона освистали и начали оскорблять на игре «Крузейро» против «Фламенго».

Отец Жерсона сообщил, что столкнулся с расизмом со стороны фанатов «Фламенго» во время игры с «Крузейро» (2:0).

«Они перестали праздновать победу своей команды для того, чтобы начать оскорблять меня, проявлять враждебность, делать плохие вещи. Они не жалуются на то, что я сделал или не сделал. Они жалуются на мою работу и на то, кто я есть.

К сожалению, люди не принимают то место, которое занимает черный человек. Они этого не принимают», – сказал Маркос Силва, выполняющий функции агента своего сына.

Жерсон до лета 2025 года выступал за «Фламенго» и, проведя полгода в «Зените», присоединился к «Крузейро». 

Globo Esporte отмечает, что футболиста по-прежнему критикуют за этот переход. Подчеркивается, что во время предматчевой разминки и по ходу игры ему кричали «Эй, Жерсон, иди на ### (фиг – Спортс”)!» и «Наемник!», а также освистывали.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo
Спасибо за подсказку к ребусу в конце. Я думал ответ "лёд"
Маленький мальчик приходит к маме и говорит:
- Мама, а я выучил слово из трех букв...
Она его ХРЯСЬ половником (Наверное, дело на кухне было).
Он подходит к папе и говорит, мол так и так, мама половником
стукает... А папа спрашивает - какое слово?
Он отвечает - ’’ДОМ’’.
Тогда папа подходит к маме и ХРЯСЬ ее половником:
- Больше надо о доме думать, а не о ...!
Шаману бы понравилось
А чего ожидал папа Жерсона? Талоны на усиленное питание? Любишь деньги - терпи. Из-за денег согласился на переход сынка из Фламенго в Зенит. Потом такой же кульбит из Зенита в Крузейро. И ждёшь от болел Фламенго аплодисментов. Они б тебя посылали с любым цветом кожи. Какой нахрен расизм может быть в Бразилии, где большинство болел сами чернокожие
Чёрный человек 🤣 Так черныши и кричали с трибун. А на самом деле всем давно по барабану какого цвета у тебя кожа. Лишь бы хорошо играл в футбол.
Опять расизм
Мода такая, нынче
Как-то неуважительно к покорителю неуступчивого Акрона
У негров уже рефлекс. Чуть что - разыгрывай чёрную карту🤦🏻‍♂️
Кофе такой был. И слоган - "чёрная карта - будешь счастливой".
Смешно что в нике у тебя фигурирует слово "обезьяна" 😆
Расизм то в чем?
В цветах Крузейро нет чёрного
Подскажите, а "наемник" - это какая раса?
Ладно еще в Испании у них Везде расизм видится, но как расизм может быть в Бразилии?!
Там не расизм. Там обычное неприятие людей из разных штатов/племён и прочее. Это везде так. Но у них ещё усугубляется цветом кожи и навязанными стереотипами. Как, впрочем, во всём мире. А расисискую карта сейчас разыгрывать можно и, что самое главное, безопасно для разыгрывающего. Она беспроигрышная в любом случае.
В Бразилии очень лютый расизм! И там в отличии от многих иных стран - это реально огромная проблема национального масштаба. Если посмотрите передачи, фильмы, статьи об этой стране - почти в каждой более-менее серьезно углубляющейся в любую плоскость быт/культура/промышленность эта тема будет вспывать, даже если изначально речь совсем не об этом.
Как же вы за*****ли с эксплуатацией термина расизм. Когда тебя работодатель не берет на работу, потому что ты черный — это расизм. Если посетитель в ресторане отказывается, чтобы его обслуживал черный официант — это расизм. Но если фанаты команды соперника кричат тебе какую-то дичь, пусть даже это не «иди на*** наемник», а уханье обезьян, то где здесь шовинисткий подтекст. Будешь белым — будут называть свиньёй или сыном «женщины с низкой социальной ответственностью». На каждый писк малообразованной быдлоты что ли нужно реагировать?
