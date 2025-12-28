У «Арсенала» 4 из 6 последних мячей – автоголы соперников. Столько же было в их предыдущих 182 голах во всех турнирах

У «Арсенала» 4 из 6 последних мячей – автоголы.

В субботу «канониры» на своем поле обыграли «Брайтон » в 18-м туре АПЛ (2:1). Победный гол лондонцев пришелся на форварда гостей Жоржиньо Рюттера , отправившего мяч в свои ворота.

По данным Opta, столько же автоголов у «Арсенала » было в их предыдущих 182 голах во всех турнирах.