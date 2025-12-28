Нани встретился с Роналду после матча с дублем Криштиану: «Время навестить старых друзей. Что за игра 👏🏽⚽⚽!»
Нани встретился с Криштиану Роналду.
Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани встретился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.
Нани выложил совместную фотографию с Роналду после матча между «Аль-Насром» и «Аль-Охдудом» в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:0). В этой игре Роналду сделал дубль.
«Время навестить старых друзей. Что за игра 👏🏽⚽⚽!» – написал бывший одноклубник Роналду.
Фото: https://x.com/luisnani/
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16675 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Нани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости