  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Нани встретился с Роналду после матча с дублем Криштиану: «Время навестить старых друзей. Что за игра 👏🏽⚽⚽!»
Фото
30

Нани встретился с Роналду после матча с дублем Криштиану: «Время навестить старых друзей. Что за игра 👏🏽⚽⚽!»

Нани встретился с Криштиану Роналду.

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани встретился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. 

Нани выложил совместную фотографию с Роналду после матча между «Аль-Насром» и «Аль-Охдудом» в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:0). В этой игре Роналду сделал дубль. 

«Время навестить старых друзей. Что за игра 👏🏽⚽⚽!» – написал бывший одноклубник Роналду. 

Фото: https://x.com/luisnani/

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?16675 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Нани
logoКриштиану Роналду
logoАль-Охдуд
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoНани
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Эриксен о словах Аморима про худшую команду в истории «МЮ»: «Это совсем не помогло игрокам. Не слишком умно выносить некоторые вещи, это оказывает дополнительное давление»
16 минут назад
«Все равно считаю, что забил я. Видел, что мяч пересек линию». Аршавин о голе Германии, который могут переписать на Кержакова
36 минут назадВидео
Кроос о 48 командах на ЧМ: «Я против. Уровень падает. Увидим много разгромов – это не то, что нравится болельщикам»
51 минуту назад
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Вероной», «Наполи» в гостях у «Кремонезе», «Интер» против «Аталанты»
56 минут назад
Роналду 14-й раз в карьере забил 40+ голов за год. Лучший результат – 69 голов в 2013-м
сегодня, 09:50
Кристиан Эриксен: «Футбол изменился: в нем гораздо больше статистики, а самой игре уделяется меньше внимания. Мы теряем игроков со стилем: десяток, фланговых дриблеров»
сегодня, 09:12
Экс-хавбек «Динамо» Киев Алиев: «Газзаев – ноль как тренер! Первый сезон в клубе вылез на багаже Семина. Кубок УЕФА с ЦСКА он выиграл за счет качества футболистов»
сегодня, 08:59
Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград начнется в 18:00
сегодня, 08:51
«Реал» не подпишет креативного полузащитника зимой. Алонсо может задействовать Гюлера, Камавинга, Беллингема или Вальверде в роли плеймекера (Marca)
сегодня, 08:49
Роналду забил 40 голов в 2025-м. Криштиану отреагировал: «40 голов в 40 лет 🧑‍🦳😂»
сегодня, 08:30Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о награде Галицкому за вклад в футбол: «Медведев предложил учредить премию и первым номинировать Галицкого. Приятно, что все клубы единогласно приняли это решение»
4 минуты назад
«Милан» – «Верона». Нкунку, Модрич и Пулишич в старте. Онлайн-трансляция начнется в 14:30
11 минут назад
Mundo Deportivo написала, что Роналду хочет перейти в «Интер Майами», чтобы играть с Месси, не дать Лео побить рекорд по голам и позже сниматься в кино. Сегодня в Испании День дурака
16 минут назад
Бушманов о Жедсоне: «Лучший трансфер первой части сезона. Результат «Спартака» неудовлетворительный, но его мастерство на высоком уровне. Классный игрок, это сразу было видно»
37 минут назад
40 ультрас «ПСЖ» арестованы в Париже. Фанаты жгли дымовые шашки и запускали фейерверки, празднуя 6 трофеев клуба в 2025-м
55 минут назад
Спаллетти о Йылдызе: «Я люблю его как сына. Он может перевернуть игру «Ювентуса», понимает важность роли «десятки»
сегодня, 09:49
Вьери о «Наполи»: «Хейлунд потенциально входит в топ-5 форвардов мира. У него есть все, но и Лукаку умеет заставить партнеров хорошо играть. Выбирать будет Конте»
сегодня, 09:29
Слот о первом голе Виртца за «Ливерпуль»: «Он первым поймет, что одного недостаточно. Игроков в основном оценивают по голам и ассистам, но иногда мы забываем, что еще нужно делать»
сегодня, 09:26
Аршавин о рекорде по голам в сборной: «Кержаков трешку Брунею положит, думаю. Они с Дзюбой могут два тайма играть, если не умрут»
сегодня, 09:12
Оздоев считает Мусаева сильнейшим тренером России: «Раньше всегда называл Семака, но в этом году нигде команда не выстроена так, как в «Краснодаре». Они стали машиной»
сегодня, 08:39