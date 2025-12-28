Нани встретился с Роналду после матча с дублем Криштиану: «Время навестить старых друзей. Что за игра 👏🏽⚽⚽!»

Нани встретился с Криштиану Роналду.

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани встретился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.

Нани выложил совместную фотографию с Роналду после матча между «Аль-Насром » и «Аль-Охдудом » в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии (3:0). В этой игре Роналду сделал дубль.

«Время навестить старых друзей. Что за игра 👏🏽⚽⚽!» – написал бывший одноклубник Роналду.

Фото: https://x.com/luisnani/