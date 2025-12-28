Спаллетти о 2:0 с «Пизой»: «Юве» играл не в лучшем темпе несколько минут, но потом контролировал ход игры. Мы хорошая команда, но должны доказывать это каждый раз, выходя на поле»

Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Пизой».

Главный тренер «Ювентуса » Лучано Спаллетти оценил победу над «Пизой» в 17-м туре Серии А (2:0).

«Мы играли не в лучшем темпе несколько минут, особенно в первом тайме. Но затем мы контролировали ход игры на протяжении всего матча. Мы заслужили забить гол в тот момент».

Про Жегрову

«У него была высокая температура три дня. У меня были сомнения по поводу его физической формы, но он хорошо показал себя. Он придал нашей игре качества, Тюрам также прибавил во втором тайме. Мне понравился Миретти . Эта победа вселяет энтузиазм.

Нам было непросто играть против «Пизы» из-за физических данных их игроков. Им немного не повезло, когда они дважды попали в каркас. Мы хорошая команда, но должны доказывать это каждый раз, когда выходим на поле. А не только на словах», – сказал Спаллетти.