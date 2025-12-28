Левандовски о том, что «Барса» просила его не забивать, чтобы не платить бонус «Баварии»: «Тогда клуб считал каждый евро. Я был в курсе ситуации и задумывался, забивать или нет»

Роберт Левандовски подтвердил, что «Барселона» просила его не забивать.

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о ситуации, когда клуб просил его не забивать.

Напомним, в биографии футболиста, изданной Себастьяном Сташевским и опубликованной в Польше, говорилось, что каталонцы просили польского форварда не забивать в последних матчах сезона-2022/23 , чтобы не выплачивать бонус «Баварии».

«Есть вещи, о которых я не хочу говорить. Я очень уважаю «Барселону» и людей, которые там работают. Я был в курсе ситуации в клубе. Было много других вопросов, которые необходимо было решить на благо клуба.

Короче говоря, это был бонус, и все знают, что в то время «Барселона » считала каждый евро, а в этом случае была немалая сумма. Для меня это ничего не меняло. У меня нет проблем с этим, но это засело у меня в голове, и я задумывался, забивать гол или нет», – сказал Левандовски в интервью Богдану Рымановскому.