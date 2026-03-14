Рассказов отказывается продлевать истекающий летом контракт с «Крыльями». 28-летним защитником интересовалась «Балтика»
Защитник Николай Рассказов по-прежнему отказывается продлевать контракт с «Крыльями Советов», сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Самарский клуб хочет продлить контракт с 28-летним игроком, но пока получает отказ. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года. Ранее сообщалось об интересе к Николаю со стороны «Балтики».
Рассказов играет за «Крылья Советов» с января 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, отметившись 4 результативными передачами.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,5 млн евро.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
Балтике бы очень пригодился.
А какой нормальный игрок согласится остаться у такого тренеришки как Мага?
28-летний защитник тоже периодически интересуется Балтикой, так что тут интересы совпадают
Удивительно,что ещё Олейников с Магой.Может проще Магу на ху отправить и "Крыльям "хорошо будет.
Уйдет на лавку , но с высокой зарплатой, например в Локо, бесплатно
