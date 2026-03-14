«Арсенал» победил «Эвертон» – 2:0. Дьокереш и Доуман забили на 89-й и 97-й

«Арсенал» обыграл «Эвертон» в 30-м туре АПЛ.

«Арсенал» победил «Эвертон» (2:0) в 30-м туре АПЛ.

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Виктор Дьокереш открыл счет на 89-й минуте, на 97-й Макс Доуман удвоил преимущество «канониров» в контратаке, поразив пустые ворота. 

Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 30 тур
14 марта 17:30, Эмирейтс
Арсенал
Завершен
2 - 0
Эвертон
Матч окончен
  Доуман
90’
+7’
90’
+5’
Гуйе   Джордж
  Дьокереш
89’
86’
Макнил   Армстронг
86’
Ироэгбунам   Рель
Субименди   Доуман
74’
Калафьори   Инкапиэ
74’
69’
Бету   Барри
Мадуэке   Мартинелли
61’
Хавертц   Дьокереш
61’
61’
Мойес
2тайм
Перерыв
Тимбер   Москера
38’
Арсенал
Райя, Калафьори, Габриэл, Салиба, Тимбер, Райс, Субименди, Мадуэке, Эзе, Сака, Хавертц
Запасные: Уайт, Инкапиэ, Доуман, Габриэл Жезус, Мартинелли, Дьокереш, Аррисабалага, Москера, Льюис-Скелли
1тайм
Эвертон:
Пикфорд, Миколенко, Кин, О'Брайен, Гарнер, Гуйе, Ироэгбунам, Ндиай, Дьюзбери-Холл, Макнил, Бету
Запасные: Трэверс, Паттерсон, Диблинг, Армстронг, Джордж, Коулмэн, Азну, Рель, Барри
Ох, подожду минут 30 , потом зайду на ветку почитать как арсенал ы очередной раз Хейтерам поджег точку 😆😆😆 интересно в чем опять обвинят? футбол скучный? судья помог? угловые,автогол?
Ох, подожду минут 30 , потом зайду на ветку почитать как арсенал ы очередной раз Хейтерам поджег точку 😆😆😆 интересно в чем опять обвинят? футбол скучный? судья помог? угловые,автогол?
«Пикфорд привез»
«Игры нет»
«Повезло»
«Пикфорд привез» «Игры нет» «Повезло»
Эвертон после ЕК ещё придумают 😆😆😆
понравилось как Мартинелли кричал гоу гоу, когда Макс обернулся посмотреть кто за ним, а потом начал блочить защитников Эвертона)
понравилось как Мартинелли кричал гоу гоу, когда Макс обернулся посмотреть кто за ним, а потом начал блочить защитников Эвертона)
А в понедельник в школу
понравилось как Мартинелли кричал гоу гоу, когда Макс обернулся посмотреть кто за ним, а потом начал блочить защитников Эвертона)
Мне больше понравилось как Макс двух игроков Эвертона просто на задницы усадил, на изи
Инкапье, Мартинелли - ассист, Дьокереш, Доуман - гол, вот это я понимаю замены
Какой же импакт внес Доуман своим выходом
Мб хоть это подтолкнет Букайо начать играть не только по большим праздникам
Какой же импакт внес Доуман своим выходом Мб хоть это подтолкнет Букайо начать играть не только по большим праздникам
Это было видно и в прошлых сезонах. С наматыванием матчей Букайо устает нереально. Его влияние на игру Арсенала бешеное - говорит статистика. Но усталость никуда не девается с таким количеством матчей.
Это было видно и в прошлых сезонах. С наматыванием матчей Букайо устает нереально. Его влияние на игру Арсенала бешеное - говорит статистика. Но усталость никуда не девается с таким количеством матчей.
Ya bı ne skazal, s 2021 po 2024 on daje v koncovke neploxo smotrelsya. A vot uje s proshloqo sezona reqress vo vtoroy polovine sezona oshutimıy
То что щас сделал Калафьори... Просто нет слов
То что щас сделал Калафьори... Просто нет слов
Это называется футбольный интеллект.
То что щас сделал Калафьори... Просто нет слов
о чем речь?
Пенальти, скорее был, чем не был. Хавертцу помогли упасть.
Пенальти, скорее был, чем не был. Хавертцу помогли упасть.
Комментарий скрыт
Ответка за чистый пеналь?
От души поздравляю Арсенал! Доуман красавчик!
В чем Артета гениален - в угадывании замен. Большинство замен в этом сезоне дали свои результаты. Класс есть класс.
Доуман забил мяч, показав прекрасную технику 🔝
Доуман капитальный красавчик, в стартовый его в следующем надо
Доуман капитальный красавчик, в стартовый его в следующем надо
Просто фантастик
Доуман капитальный красавчик, в стартовый его в следующем надо
Не надо, молодой совсем еще. Пусть с замен выходит и делает разницу в концовке.
