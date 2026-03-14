Сперцян забил 10-й и 11-й голы в РПЛ. Хавбек «Краснодара» – лучший по «гол+пас» в лиге (11+12) и делит лидерство в списке бомбардиров

Сперцян забил 10-й и 11-й голы в РПЛ.

Хавбек «Краснодара » Эдуард Сперцян забил 10-й и 11-й голы в Мир РПЛ.

Полузащитник открыл счет в матче с «Сочи » на 5-й минуте, а на 95-й реализовал пенальти.

Сперцян остается лучшим по «гол+пас» в лиге – у него 11 забитых мячей и 12 ассистов.

Хавбек «Краснодара» также догнал лидеров списка бомбардиров РПЛ – Алексея Батракова и Брайана Хиля (у них по 11 голов).

