Ари пригласил бы Путина на открытие стадиона «Торпедо»: «Моя мечта бы исполнилось, я большой фанат нашего президента. Хотел бы получить его автограф»
Спортивный директор «Торпедо» Ари высказался о возможности пригласить президента РФ Владимира Путина на открытие обновленного стадиона.
Реконструкция стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова должна завершиться осенью 2026 года.
– Скоро закончится реконструкция стадиона «Торпедо». Хотел бы на открытие арены пригласить Владимира Путина?
– Если бы была такая возможность, то моя мечта бы исполнилась. Я большой фанат нашего президента.
Хотел бы хотя бы получить его автограф. Определено [хотел бы пригласить Путина], но, думаю, это очень сложно сделать, – сказал Ари.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
51 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
