Ари пригласил бы Путина на открытие стадиона «Торпедо»: «Моя мечта бы исполнилось, я большой фанат нашего президента. Хотел бы получить его автограф»

Ари пригласил бы Путина на открытие стадиона «Торпедо»: моя мечта, я его фанат.

Спортивный директор «Торпедо » Ари высказался о возможности пригласить президента РФ Владимира Путина на открытие обновленного стадиона.

Реконструкция стадиона «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова должна завершиться осенью 2026 года.

– Скоро закончится реконструкция стадиона «Торпедо». Хотел бы на открытие арены пригласить Владимира Путина?

– Если бы была такая возможность, то моя мечта бы исполнилась. Я большой фанат нашего президента.

Хотел бы хотя бы получить его автограф. Определено [хотел бы пригласить Путина], но, думаю, это очень сложно сделать, – сказал Ари.