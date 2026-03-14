Райан Шерки: «Стараюсь играть в стиле Азара, Роналдиньо, Роналду, Месси. Я не поклонник всех аспектов современного футбола. 5-6 моментов гениальности лучше, чем 99% успешных передач»

Шерки: стараюсь играть в стиле Азара, Неймара, Роналдиньо, Роналду, Месси.

Полузащитник «Манчестер Сити » Райан Шерки высказался о своем футбольном стиле.

– Ваш футбол такой же, как тот, в который вы играли в детстве?

– О нет. Это стало моей работой. Но я стараюсь играть в том стиле, который заставил меня полюбить футбол. Футбол Эдена Азара , Неймара, Роналдиньо, Криштиану Роналду , Месси .

– Каким вы видите современный профессиональный футбол?

– Я не поклонник всех его аспектов. Я бы хотел, чтобы мы говорили: «Роботы хороши, но магия лучше». Идеальный матч с 99% успешных передач – это хорошо, но матч с пятью-шестью моментами гениальности всегда будет лучше.

– Разочаровывает ли вас этот тактический, атлетичный стиль футбола?

– Объем игровых действий не проблема, скорее наоборот. Но это немного расстраивает, потому что в наши дни многие тренеры постоянно ищут того, кто больше бегает, выше прыгает. Для меня футбол это другое. Но у меня нет научных знаний, – сказал Шерки.