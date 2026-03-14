  • Райан Шерки: «Стараюсь играть в стиле Азара, Роналдиньо, Роналду, Месси. Я не поклонник всех аспектов современного футбола. 5-6 моментов гениальности лучше, чем 99% успешных передач»
Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки высказался о своем футбольном стиле.

– Ваш футбол такой же, как тот, в который вы играли в детстве?

– О нет. Это стало моей работой. Но я стараюсь играть в том стиле, который заставил меня полюбить футбол. Футбол Эдена Азара, Неймара, Роналдиньо, Криштиану Роналду, Месси.

Каким вы видите современный профессиональный футбол?

– Я не поклонник всех его аспектов. Я бы хотел, чтобы мы говорили: «Роботы хороши, но магия лучше». Идеальный матч с 99% успешных передач – это хорошо, но матч с пятью-шестью моментами гениальности всегда будет лучше.

– Разочаровывает ли вас этот тактический, атлетичный стиль футбола?

– Объем игровых действий не проблема, скорее наоборот. Но это немного расстраивает, потому что в наши дни многие тренеры постоянно ищут того, кто больше бегает, выше прыгает. Для меня футбол это другое. Но у меня нет научных знаний, – сказал Шерки.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
После этих слов он до ухода Гвардиолы будет сидеть на банке
Ответ Bunyod Turgunov
Комментарий скрыт
Ответ Bunyod Turgunov
Да нет, он же профи и все делает, что просит Пеп
Просто высказал свое мнение
С клубом явно промашка вышла тогда
Ответ Idalgo
И много вы матчей Сити видели в этом сезоне ?
Если Шерки не играет в каждом матче по 90 минут, это не значит, что ему запрещают обострять и выдавать моменты магии
Зимой атака Сити вообще во многом строилась на креативности Шерки и его кружевах с Бернарду и Фоденом
Ответ XavIniesta2008-2015
Видел один. Не видел шерки. В другом клубе он, вероятно, вышел бы и тут в основе. 53 минуты в среднем играет. Ну, больше тайма, уже солидно. И еще и не запрещают обострять? Ну, извиняюсь тогда. Клуб, где не запрещают обострять (1-2 игрокам). Мечта, с его-то философией! Значит, повезло парню
Попал пацаненок. Сейчас ребята со спортса объяснят, что главное качество нападающего - участие в прессинге
Шерки ждет участь Грилиша,таких лысый не любит
Комментаторы не правы. Пеп никогда не будет мешать гениальности, если это не в ущерб команде. Месси прекрасно выполнял установки, включая гениальность, где это нужно. А многие современные футболисты «фармят ауру» ради рилсов, теряя мячи десятки раз, ради одной красивой обводки.
Это же относится и к баскетболу, который стало невозможно смотреть.
Ответ Unwar25
Из всех языков мира вы выбрали язык фактов
Что бы тут ни писали некоторые, Шерки на самом деле повезло попасть в команду к Гвардиоле в ещё молодом возрасте
Сколько талантливых креативщиков не вышло на свой реальный пик, потому что тренеры им не объясняли, насколько важно в командной игре не пытаться всегда обострять и придумывать экстраординарное решение, а сыграть по-проще, чтобы в правильный момент попасть команде соперников не в бровь, а в глаз

Так что, никто у Шерки никакую магию не убьёт. Просто его магия будет гораздо чаще выливаться в конкретную пользу для команды, а не понты ради понтов
Ответ XavIniesta2008-2015
Ты попробуй объясни это местным должунам)
Ответ XavIniesta2008-2015
А что толку - Гвардиола скоро всё равно уйдет, а после него будет какой-нибудь Мареска. И перспективы развития и роста Шерки под руководством Пепа превратятся в тыкву. Потому что футбол Пепа лучше всего работает у Пепа. Любая копия всегда будет хуже оригинала.
Видимо поэтому он и будет в основном сидеть на лавке. Современным тренерским гуру не нужно творчество, им нужно слепое следование системе, постоянное участие в прессинге и отработка в обороне. В итоге мы получаем однотипных игроков-роботов. Если посмотреть на список самых дорогих центральных нападающих не старше 23 лет на Трансфермаркете, то там одна печаль и тоска. Сначала выродились топовые десятки (каким раньше был бы Шерки), теперь вырождаются топовые девятки.

Взять тренеров - раньше Моуринью, Гвардиола, тот же Дешам, да даже Анчелотти, который выиграл свою первую ЛЧ в 43 года, в достаточно молодом тренерском возрасте добивались больших успехов - было видно, что это топовые тренеры практически сразу. А сейчас что? Все эти Де Дзерби, Нагельсманны, Алонсо и прочие Марески. Что в них такого, что они показывают? Среди них выделяются Алонсо и Нагельсманн - которые выиграли по золоту Бундеслиги, однако у них за плечами даже близко нет успехов Моуринью и Гвардиолы в их годы. То есть уровень тренеров тоже усреднился.

Болельщикам более старшего возраста - 30+ лет, можно сказать, повезло. Они еще застали лучшее время футбола. Дальше, похоже, будет скука и постепенное вырождение нормального футбола.
То я вижу как сейчас Сане и Стерлинг без Пепа разрывают мировой футбол))
Жалко кончено что футбол поменялся в этом плане. Раньше магия в каждом матче была. Кто то с центра даст по воротам
Кто то обводить пойдет всю команду..
Ответ Александр Коларов
И... ничего не поменялось )
Да не ври, Райн) Пока еще в стиле 🐪 не начал играть 😄, около дальней штанги вроде как не был замечен еще 🤭😂
