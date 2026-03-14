Райан Шерки: «Стараюсь играть в стиле Азара, Роналдиньо, Роналду, Месси. Я не поклонник всех аспектов современного футбола. 5-6 моментов гениальности лучше, чем 99% успешных передач»
Полузащитник «Манчестер Сити» Райан Шерки высказался о своем футбольном стиле.
– Ваш футбол такой же, как тот, в который вы играли в детстве?
– О нет. Это стало моей работой. Но я стараюсь играть в том стиле, который заставил меня полюбить футбол. Футбол Эдена Азара, Неймара, Роналдиньо, Криштиану Роналду, Месси.
– Каким вы видите современный профессиональный футбол?
– Я не поклонник всех его аспектов. Я бы хотел, чтобы мы говорили: «Роботы хороши, но магия лучше». Идеальный матч с 99% успешных передач – это хорошо, но матч с пятью-шестью моментами гениальности всегда будет лучше.
– Разочаровывает ли вас этот тактический, атлетичный стиль футбола?
– Объем игровых действий не проблема, скорее наоборот. Но это немного расстраивает, потому что в наши дни многие тренеры постоянно ищут того, кто больше бегает, выше прыгает. Для меня футбол это другое. Но у меня нет научных знаний, – сказал Шерки.
Просто высказал свое мнение
Если Шерки не играет в каждом матче по 90 минут, это не значит, что ему запрещают обострять и выдавать моменты магии
Зимой атака Сити вообще во многом строилась на креативности Шерки и его кружевах с Бернарду и Фоденом
Это же относится и к баскетболу, который стало невозможно смотреть.
Сколько талантливых креативщиков не вышло на свой реальный пик, потому что тренеры им не объясняли, насколько важно в командной игре не пытаться всегда обострять и придумывать экстраординарное решение, а сыграть по-проще, чтобы в правильный момент попасть команде соперников не в бровь, а в глаз
Так что, никто у Шерки никакую магию не убьёт. Просто его магия будет гораздо чаще выливаться в конкретную пользу для команды, а не понты ради понтов
Взять тренеров - раньше Моуринью, Гвардиола, тот же Дешам, да даже Анчелотти, который выиграл свою первую ЛЧ в 43 года, в достаточно молодом тренерском возрасте добивались больших успехов - было видно, что это топовые тренеры практически сразу. А сейчас что? Все эти Де Дзерби, Нагельсманны, Алонсо и прочие Марески. Что в них такого, что они показывают? Среди них выделяются Алонсо и Нагельсманн - которые выиграли по золоту Бундеслиги, однако у них за плечами даже близко нет успехов Моуринью и Гвардиолы в их годы. То есть уровень тренеров тоже усреднился.
Болельщикам более старшего возраста - 30+ лет, можно сказать, повезло. Они еще застали лучшее время футбола. Дальше, похоже, будет скука и постепенное вырождение нормального футбола.
Кто то обводить пойдет всю команду..