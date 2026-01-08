Форвард Камеруна Кофан: у «Боруссии» болельщиков больше, чем у Марокко.

Нападающий «Байера » и сборной Камеруна Кристьян Кофан признался, что не чувствует давления перед матчем с Марокко .

В 1/4 финала Кубка Африки Камерун сыграет с Марокко, которые являются хозяевами турнира. Матч пройдет в пятницу, 9 января.

«Что касается давления, вы знаете, в Германии есть «Боруссия » Дортмунд. Думаю, у них больше болельщиков, чем у Марокко. В том, что касается болельщиков, никакого давления нет. Мы спокойны», – сказал Кофан.