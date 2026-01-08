«У «Боруссии» больше болельщиков, чем у Марокко, думаю. Мы не чувствуем давления». Форвард «Байера» и Камеруна Кофан о матче Кубка Африки
Форвард Камеруна Кофан: у «Боруссии» болельщиков больше, чем у Марокко.
Нападающий «Байера» и сборной Камеруна Кристьян Кофан признался, что не чувствует давления перед матчем с Марокко.
В 1/4 финала Кубка Африки Камерун сыграет с Марокко, которые являются хозяевами турнира. Матч пройдет в пятницу, 9 января.
«Что касается давления, вы знаете, в Германии есть «Боруссия» Дортмунд. Думаю, у них больше болельщиков, чем у Марокко. В том, что касается болельщиков, никакого давления нет. Мы спокойны», – сказал Кофан.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
