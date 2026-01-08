«Лацио» подписал форварда «Зальцбурга» Раткова. Сарри говорил, что не знает игрока и «постарается выяснить его сильные и слабые стороны»

«Лацио» подписал Петара Раткова из «Зальцбурга».

«Лацио » объявил о трансфере Петара Раткова из «Ред Булл Зальцбург ».

22-летний форвард подписал с клубом долгосрочный контракт. По данным журналиста Руди Галетти, соглашение действует до 2030 года .

В сезоне-2025/26 Ратков отметился 9 голами и 2 ассистами в 17 матчах чемпионата Австрии. Подобную статистику сербского футболиста можно найти здесь .

Фото: sslazio.it

Сарри о продаже Гендузи: «Думал, мы могли использовать его для будущего «Лацио». А кто такой Ратков – я не знаю, не смотрел австрийский футбол, постараюсь выяснить его сильные стороны»