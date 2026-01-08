Тотти о том, что будет написано на его надгробии: «Франческо Тотти», иначе меня не найдут»
Франческо Тотти рассказал, что будет написано на его надгробии.
Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти ответил на необычный вопрос.
– Что будет написано на вашем надгробии?
– На моем надгробии будет написано «Франческо Тотти», иначе меня не найдут, – сказал 49-летний итальянец.
Тотти о том, где он себя видит через 10 лет: «На диване. 99%, что я не буду тренером»
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Forzaroma.info
