  Тотти о том, что будет написано на его надгробии: «Франческо Тотти», иначе меня не найдут»
Тотти о том, что будет написано на его надгробии: «Франческо Тотти», иначе меня не найдут»

Франческо Тотти рассказал, что будет написано на его надгробии.

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти ответил на необычный вопрос.

– Что будет написано на вашем надгробии?

– На моем надгробии будет написано «Франческо Тотти», иначе меня не найдут, – сказал 49-летний итальянец.

Тотти о том, где он себя видит через 10 лет: «На диване. 99%, что я не буду тренером»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Forzaroma.info
logoФранческо Тотти
logoсерия А Италия
logoРома
logoСборная Италии по футболу
