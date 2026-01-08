Делап о Росеньоре: «Топ-тренер, я отлично его знаю. Все в «Челси» рады работать с Лиэмом – он сможет привнести свои идеи и помочь нам, надеюсь»
Нападающий «Челси» Лиам Делап высказался о назначении Лиэма Росеньора на пост главного тренера команды.
Футболист два года назад уже работал с тренером, когда играл за «Халл» на правах аренды.
«Все рады работать с новым тренером. Энцо [Мареска] ушел, но мы должны работать еще усерднее под руководством Лиэма и посмотреть, какие у него есть идеи.
Я знаю его очень хорошо, он топ-тренер, так что, надеюсь, он сможет помочь игрокам, и мы сможем начать именно с этого. Я думаю, что он действительно интересный молодой тренер, и он любит футбол.
Я знаю, что он с невероятной страстью хочет реализоваться как тренер. Поэтому надеюсь, что он сможет привнести свои идеи в наш стиль игры и помочь нам настолько, насколько это в его силах», – сказал Делап.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Челси»
