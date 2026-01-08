Делап о Росеньоре: «Топ-тренер, я отлично его знаю. Все в «Челси» рады работать с Лиэмом – он сможет привнести свои идеи и помочь нам, надеюсь»

Делап о Росеньоре: топ-тренер, все в «Челси» рады ему – надеюсь, он поможет.

Нападающий «Челси » Лиам Делап высказался о назначении Лиэма Росеньора на пост главного тренера команды.

Футболист два года назад уже работал с тренером, когда играл за «Халл » на правах аренды.

«Все рады работать с новым тренером. Энцо [Мареска] ушел, но мы должны работать еще усерднее под руководством Лиэма и посмотреть, какие у него есть идеи.

Я знаю его очень хорошо, он топ-тренер, так что, надеюсь, он сможет помочь игрокам, и мы сможем начать именно с этого. Я думаю, что он действительно интересный молодой тренер, и он любит футбол.

Я знаю, что он с невероятной страстью хочет реализоваться как тренер. Поэтому надеюсь, что он сможет привнести свои идеи в наш стиль игры и помочь нам настолько, насколько это в его силах», – сказал Делап.