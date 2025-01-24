«МЮ» запостил в соцсетях фото с Диалло. Фанаты нашли очередное подтверждение, что у клуба все плохо

Болельщики «МЮ» видели в сэре Джиме Рэтклиффа того, кто спасет их от семьи Глейзеров, которые, на их взгляд, делали клубу только хуже. Однако новый совладелец тоже быстро попал в немилость.

Вокруг «Юнайтед» возникает немалое количество различных скандалов. Например, Рэтклифф решил урезать расходы за счет уменьшения количества работников клуба, урезания бонусов, а также решив не платить сэру Алексу Фергюсону зарплату. Более подробно обо всех шагах владельца INEOS писали в отдельном материале .

Рэтклиффа стали обвинять в мелочности. Тем более болельщиков бесит тот факт, что следом за попыткой сэкономить клуб строит по запросу тренера на базе стену за 200 тысяч фунтов, которая должна защитить команду от посторонних глаз. Очевидно, что команда Джима не дорабатывает медийно, забывая объяснять причину каждого своего шага.

Тем временем болельщики заметили еще один знак, что в клубе не все в порядке. В соцсетях «МЮ» опубликовали фото с Амадом Диалло и внимательные фанаты заметили, что на его одежде логотип почему-то отражен зеркально.

Посмотрите сами.

В комментариях начался настоящий ад:

💭«А с логотипом точно все хорошо?»

💭«Почему он перевернут?»

💭«Это так же плохо, как находиться на 13-м месте в АПЛ».

💭«Почему значок перевернут? Клуб слишком беден, чтобы использовать настоящую форму, поэтому покупает халтуру?»

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