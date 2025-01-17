🎥 У «МЮ» новый вингер? Во время матча с «Саутгемптоном» по газону «Олд Траффорда» бегала мышь 🐭

Еще в конце 2024 года стало известно, что на «Олд Траффорде» проблемы с мышами. Инспекторы по вопросам гигиены обнаружили помет грызунов в корпоративных апартаментах на первом этаже и в киоске, продающем еду фанатам, отрапортовал Daily Mail.

Креативный фанат «Ньюкасла» после сообщений прессы приехал в гости к «красным дьяволам» в веселом костюме.

Из-за нашествия мышей, настоящих, не переодетых фанатов соперника, рейтинг гигиены питания на «Олд Траффорде» был снижен с четырех до двух звезд из пяти возможных. «Манчестер Юнайтед» было предписано устранить нарушения. Похоже, пока справиться с проблемой не вышло.

Мыши наблюдали за хет-триком Диалло в ворота «Саутгемптона» с трибун «Олд Траффорда» вместе с болельщиками «красных дьяволов».

Грызунов заметили даже на поле – в самый разгар матча.

Болельщики не теряют оптимизм. В соцсетях они шутят:

💭 «Это просто Бруну разминается, почему все так удивляются?»

💭 «Теперь мы знаем, кто сливает информацию из раздевалки. Так и знал, что в клубе завелась крыса».

💭 «На «Олд Траффорде» даже мыши хотят получить игровое время».

💭 «Микки Маус мечтает стать футболистом, дайте парню шанс».

💭 «Нам уже пора переименовываться в «Мышьчестер Юнайтед», как считаете? Честно говоря, все становится слишком грустным. INEOS пора задуматься над тем, что они творят с этим клубом».

💭 «Мыши на поле и трибунах, крысы в руководстве».

Кто виноват и что делать?

Рейтинг всех стадионов клубов АПЛ – от худших к лучшим. Сможете угадать, кто занял первые три места?

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