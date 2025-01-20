В МЮ пробили новое дно — перепродали абонемент пожилого фаната с деменцией. Он 45 лет ходил на матчи клуба

«Манчестер Юнайтед» продолжает шокировать и не только своими результатами на поле.

В сети завирусилась история о том, что клуб перепродал абонемент пожилого фаната с деменцией. Сообщение об этом в один из популярных аккаунтов в социальной сети Х, посвященных «МЮ», написал внук потерпевшего.

«Я просто хочу, чтобы люди знали, что клуб делает по отношению к верным болельщикам. У моего деда сезонный абонемент уже 45 лет, и 20 из них он не пропускает ни одного домашнего матча. У него деменция, мобильным телефоном он не пользуется, поэтому абонемент у него бумажный. QR код на абонементе не работает с начала сезона. Я писал, звонил и приходил в билетную кассу клуба — я общался с Сэмом Келлехером, руководителем клуба по билетам. На последние пять матчей стюарды пропускали моего деда, но я обратил внимание, что поскольку его абонемент не сканировали, то его просто закрыли и место перепродали. Сэм Келлехер никак не помог, только сказал, что если мы продолжим беспокоить клуб по этому вопросу, они начнут расследование».

Болельщики клуба были в шоке от такого отношения:

💬«Да это просто смешно».

💬«Это отвратительно! Черт возьми, что происходит с нашим клубом? На поле и за его пределами мы — тень того, кем мы являемся... позор этому «главе билетной службы» за его бессердечие».

💬«Безумие, если это правда! Клуб сейчас в яме. Неудачи на поле — это одно, но все эти вещи за пределами поля сделали клуб крайне неприятным».

💬«RIP MUFC. Клуба, который я любил, больше нет».

💬«Надеюсь, эта новость станет широко известна, если болельщик использует абонемент, клуб не может его перепродавать. Проблема в их новой дерьмовой системе, которую можно счесть дискриминационной, поскольку многие пожилые люди неуютно чувствуют себя с современными технологиями».

💬«Как можно закрыть абонемент? Вот хрень, раз он купил абонемент, он должен иметь возможность выбирать, идти ему или нет».

💬«Рэтклифф — это не человек, а мусорное ведро».