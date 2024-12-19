Рэтклифф продолжает разрушать «МЮ»! Тревогу бьют стюарды – им урезают финансы ради сокращения расходов

Сэр Джим Рэтклифф продолжает увеличивать влияние на «Манчестер Юнайтед» − теперь его доля в клубе составляет 28,94%. У болельщиков уже накопилось довольно много претензий к новому совладельцу , а на днях их станет как минимум на одну больше.

«Красные дьяволы» урезали бонусы стюардам, включая бонус за работу на стадионе в размере 100 фунтов за каждые десять матчей и отменили надбавку в 50 фунтов, которые получал «Работник недели».

Издание The iPaper выяснило, что работающие в клубе стюарды − одни из самых низкооплачиваемых сотрудников.

«Многие стюарды после прихода Рэтклиффа уходят», − говорит Фрэнк Робинсон, который проработал стюардом на «Олд Траффорд» 24 года, после чего решил уйти из-за такого отношения к ним.

«До прошлого года они получали бонус за посещаемость. За каждые 10 отработанных матчей мы получали 100 фунтов. Теперь они сказали, что этого не будет. В течение многих лет была премия лучшему работнику, которого кто-то номинировал или болельщики писали и говорили, как хорошо конкретный человек справился со своей работой. За это давали 50 фунтов. Награда осталась, выплаты больше нет».

Кем заменили людей, которые уходят? Теперь вместо них присылают людей из агентств. По словам Робинсона, это необученный и неквалифицированный персонал, который не умеет работать на подобных событиях. Их не обучают, им не выдают униформу.

67-летний бывший стюард объяснил, что не так давно работников стадиона очень высоко ценили в клубе. Тем, кто проработал на домашней арене больше 25 лет, дарили часы с гравировкой от сэра Алекса Фергюсона. Их изготавливала та компания, которая спонсировала клуб, (обычно Tag Heuer или Hublot) и стоили они до 1000 фунтов.

Как подсчитало издание, компенсации в 5 млн фунтов, которую заплатили за переманивание из «Ньюкасла» Дэна Эшуорта (его уже уволили спустя пять месяцев), могло бы сохранить выплаты за «Стюарда недели» на следующие 37 лет.

Робинсон признает ,что ситуация в клубе стала меняться еще до пандемии коронавируса, но сейчас все стало еще хуже. Он привел простой пример как работников, чей стаж перешел четвертьвековой рубеж, поздравил Гари Паллистер, заменивший Фергюсона.

Стюардам вручили часы Hugo Boss, но уже без гравировки. Один из тех, кто получил такой подарок, попросил ювелира оценить их стоимость. Оказалось, что их цена не более 150 фунтов. По сути людей отблагодарили лишь тройной премией. Несколько человек настолько оскорбило такое отношение, что они на следующий день уволились.

«Один руководитель ушел с собрания сразу после вручения этих наград. Он встал на брифинге и сказал, что дело не в том, что они получают, а в том, какое это унижение. Другой повернулся к организатору и сказал: «Это все, что я получу за 25 лет?» А женщина обернулась и ответила: «Если тебе это не нравится, ты знаешь, что можешь сделать». Вот такое было отношение».

Закончилось все тем, что теперь никаких часов не вручают, а дарят только стеклянное пресс-папье со значком клуба и надписью «Спасибо за 25 лет работы».

Робинсон всегда работал на J Stand, когда коллеги и постоянные болельщики узнали об уходе, они собрали деньги на подарки и вручили ему небольшой презент. Он продолжает общаться с теми, кто еще работает на «Олд Траффорд», и ему сообщили о дальнейших сокращениях в этом сезоне.

Робинсон считает, что из-за этого клуб будет менее подготовлен к серьезным инцидентам, таким как террористическая атака.

«Мы все прошли обучение на высоком уровне, супервайзеры − на уровне NVQ 3 (всего уровней восемь), где нас обучали как вести себя в случае, если на территории произойдет теракт, и люди получат ножевые или огнестрельные ранения».

Теперь на трибунах «Стретфорд Энд» и «Ист Стэнд» работают исключительно стюарды из агентства, которые, по его мнению, в основном просто хотят посмотреть футбол.