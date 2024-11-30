«Ливерпуль» – «Сити», немецкий класикер, свежая порция Аморима. Очень много топ-футбола 📺

Готовьте маховик времени – в воскресенье он точно понадобится.

Программу составили Тимур Боков, Слава Палагин, Вадим Лукомский и Андрей Клещенок.

Суббота. 30 ноября

«Арсенал» начинает полностью лондонский месяц

Две хорошие новости для «Арсенала»: во-первых, Мартин Эдегор вернулся и великøлепен. Во-вторых, команда больше не сыграет за пределами Лондона в 2024-м.

До конца года остается 9 матчей во всех турнирах – все они либо домашние, либо против других лондонских команд. Отсутствие перелетов может стать форой команды Микеля Артеты на важном отрезке сезона. Для контекста: «Ман Сити» и «Ливерпуль» за это время преодолеют больше 3000 км в путешествиях; «Арсенал» – меньше 300.

Звучит как реальное преимущество. Теперь главное не выстрелить себе в ногу в первом же матче серии. В соперниках – кризисный «Вест Хэм» Хулена Лопетеги.

В Германии есть команда, которая не боится «Баварию»?

Владение «Баварии» Венсана Компании – 71,2%. Максимальный показатель в топ-5 лигах и потенциальный рекорд за все время ведения подсчетов. Если брать полные сезоны, то никто не выбивал больше. Владение – лишь индикатор стиля, а не качества игры (хотя с этим тоже никаких проблем). Этот параметр полезен, чтобы оценивать намерение, с которым команда подходит к матчам: насколько хочет держать мяч, насколько быстро его возвращает и насколько ее боятся соперники.

Пока никто в Бундеслиге не решился бороться с этой «Баварией» за инициативу. Хорошим подозреваемым на эту роль выглядел «Байер», но на практике получили 69% на 31% с рисунком, в котором чемпион нанес всего три удара (один из них со своей половины). Команда Хаби Алонсо прижималась так сильно, что даже убегать в контратаки было трудно, не говоря о большем.

«Боруссия» Нури Шахина – проблемная, но крайне заточенная на контроль. Беда как раз в том, что он часто оказывается стерильным и даже вредит. Отсюда вдвойне интересно, какой «Дортмунд» мы увидим: шахиновский с вызовом баварскому контролю или более естественный с быстрыми отрывами.

Воскресенье. 1 декабря

Шоу-матч андердогов Испании

«Вильярреал» против «Жироны» – заявка на самый яркий матч выходных. Две команды, что играют только в атаку. Две команды, которые не понимают значение термина «надежная оборона».

Голы обеспечены. Много голов. Особенно присмотритесь к «Жироне», которая медленно преодолевает кризис. Ну, так казалось до матча против «Штурма».

Свежая порция Аморима

Матчи «МЮ» интересны в контексте знакомства с новым тренером, у которого максимально четкие идеи. Тройка защитников и максимально терпеливая манера розыгрышей – пока главные черты. А еще они списывают у «Брентфорда» голы на первых минутах.

Нет ощущения, что идеи Аморима быстро и элегантно лягут на этот состав, но он по-хорошему упертый, отчего следить становится только интереснее. В воскресенье вдарить по шаткому базису прагматикой попробует «Эвертон» Шона Дайча.

Выставка народного творчества в Лондоне

Слухи о вымирании десяток были преувеличены. Чтобы убедиться, достаточно включить на выходных «Тоттенхэм» – «Фулхэм». На поле могут одновременно появиться сразу пять плеймейкеров: Джеймс Мэддисон, Деян Кулусевски, Андреас Перейра, Эмил Смит-Роу и Алекс Ивоби. Вероятно, ни один матч в мире не предложит такого сосредоточения десяток на квадратный метр.

Что нужно знать перед просмотром?

Во-первых, игроки оригинально интерпретируют роль. Есть свободные восьмерки типажа Давида Сильвы и КДБ, есть фланговые плеймейкеры на манер Ди Марии, а есть гениальный Кулусевски, который может и так, и так.

Во-вторых, все пять плеймейкеров хороши в чем-то своем: Перейра – подачи со стандартов, Ивоби – передачи вразрез, Смит-Роу – комбинации внутри треугольника, а Мэддисон – топовое продвижение из глубины. Выделяется снова гений Кулусевски: швед может исполнить любой тип паса, а еще накрутить полсостава соперника.

Эмери докажет, что кризис «Виллы» фэйковый?

Унаи Эмери – тайный бенефициар кризиса «Ман Сити»: все обсуждают аномалии Пепа и меньше обращают внимание на 7 матчей «Виллы» без побед. С одной стороны, правда ужасная серия. С другой, вполне объяснимая: выезды к «Тоттенхэму» и «Ливерпулю» – сверхтрудные; ничья с «Юве» в ЛЧ – тоже не позор; с «Борнмутом» и «Пэлас» жутко не везло с реализацией. И только матч с «Брюгге» – ужас-ужас.

По отдельности перфомансы «Виллы» не выглядели катастрофой, но в совокупности рисуют неприятную картину. Из хороших новостей – постепенно набирает форму важнейший для баланса опорник Бубакар Камара, а «Челси» еще не обыгрывал «Виллу» Эмери в АПЛ.

Матч − хороший шанс для обеих команд. Для «Виллы» показать, что они не в кризисе. Для «Челси» – утвердиться в новом статусе уверенного члена топ-4 или даже участника чемпионской гонки.

«Хетафе» проверит Мбаппе

У Килиана пока все печально, а впереди главный экзамен Испании – матч против «Хетафе». Пишут, что у Мбаппе психологические проблемы в «Мадриде», но после этого наверняка возникнут и физические: банда Пепе Бордаласа вообще не церемонится со звездами.

Правда, еще не факт, что Мбаппе выйдет на поле, ведь почувствовал дискомфорт после «Ливерпуля». Как и все фанаты «Реала» от его игры.

Слот ждет сюрпризов от Пепа

Классика АПЛ: «Ливерпуль» и «Ман Сити» приближаются к очному матчу на первых двух местах. Парадокс: еще никогда команды не подходили к игре в настолько полярной форме. «Ливерпуль» в последних шести матчах допустил только одну осечку − «Сити» на этом отрезке только раз не проиграл.

Несмотря на контраст, Арне Слот осторожен и ждет сюрприза от в прямом смысле израненного соперника : «Не удивлюсь, если Пеп приедет к нам с очередной гениальной идеей. Это он начал использовать ложных фулбеков, а центральных защитников переводить в центр поля. Если кто-то и может придумать что-то новое, то это Пеп. Он вдохновил кучу тренеров по всему миру».

Учитывая гибкость Слота (последний пример – с «Реалом»), интересно, сколько пищи для размышлений подкинул ему последний матч «Сити». Друзья из «Фейеноорда» не только надавили на больные места, но и готовы поделиться советом. Тренер Бриан Приске резюмировал: «Думаю, Арне гордится нами. Мы знаем, что он продолжает следить за «Фейеноордом». Буду рад, если наш матч поможет ему в подготовке. Теперь ему нужно доделать грязную работу».

Самые кайфовые команды Серии А – друг против друга

Семь побед подряд, девять туров без поражений, 11:1 против «Ромы» и «Лечче». Четвертая в лиге по результативности и третья по пропущенным. Это все «Фиорентина» – единственная команда в Италии, сопоставимая с «Интером» и «Аталантой» по качеству игры.

Персональная рекомендация – Пьетро Комуццо, 19-летний защитник «Фиорентины». В него влюблены поголовно все оборонительные легенды прошлого. Присмотритесь: возможно, застанете и запомните старт еще одного великого.

Понедельник. 2 декабря

Страшная атакующая машина против «Ромы» Раньери

«Аталанта» выиграла 10 из последних 11 матчей, причем «Селтик» откровенно отскочил – удержал нули. В остальных матчах бергамаски наколотили 34 мяча, включая 9 только за последнюю неделю.

Вот под эту атакующую машину бросят Раньери и его «Рому». На днях они неплохо погоняли «Тоттенхэм», но сегодняшняя «Аталанта» – хищник пострашнее.

Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Gabriele Maltinti, Alexander Hassenstein, Warren Little, Gonzalo Arroyo Moreno