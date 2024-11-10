Из «Арсенала» внезапно ушел директор, собравший этот состав. Его ждут в «Ноттингеме» (зарплата вырастет в 3 раза)

При Эду столько всего изменилось.

В «Арсенале» неспокойно. На фоне спада и плохих результатов посреди сезона уходит ключевой человек команды Артеты. Первый в истории клуба спортивный директор Эду. Шок!

Эду в «Арсенале» с 2019-го. Вместе с Артетой они пересобрали скатившийся гранд, завели его и снова сделали мощным. Новая стратегия, подбор игроков, отказ от сиюминутных удовольствий в пользу стратегического успеха.

Уход Эду шокировал молниеносностью и нелогичностью (вроде не все так плохо у «Арсенала»). Или логика все же была?

Эду реально собрал этот «Арсенал». Потратив более 800 млн на трансферы

Вот 10 главных трансферов бразильца. Попаданий больше, чем провалов.

А так выглядел состав «Арсенала» на «Ньюкасл» в позапрошлую субботу. 10 из 11 игроков – приобретения Эду. Выпал только Букайо Сака (он воспитанник). Но при Эду и Артете вингер раскрылся и заискрил.

В The Sun подсчитали: «Арсенал» при Эду совершил 35 трансферов на более 800 млн фунтов. Daily Mirror оценил каждый трансфер: успешных и провальных получилось примерно 50 на 50, если не считать игроков, которых еще рано оценивать.

Широкий взгляд на Эду в «Арсенале»: чистка, агентские (?) трансферы, разумные траты, реорганизация, скаутинг, аналитика

На первом этапе в «Арсенале» Эду взялся за чистку состава. Лондонский клуб покинули Озил, Мустафи и Сократис. Так «Арсенал» разгрузил зарплатную ведомость. И направил ресурсы на другое. Эду и Артета ввели также критерии дисциплины: из-за этого в Лондоне не задержался Маттео Гендузи (талантливый, но проблемный игрок).

Были к Эду и претензии. В основном из-за неудачных трансферов бразильцев и клиентов агента Киа Джурабчиана (Эду его близкий друг): Виллиана, Давида Луиза и Седрика Соареша. Но со временем разговоры заглохли. Весной пытались раскрутить историю, что Джурабчиан – агент Зиркзе, а значит его трансфер в «Арсенал» более вероятен. Но форвард перешел в «МЮ».

При Эду произошла организационная перестройка. Упростили корпоративную структуру. Убрали лишнюю бюрократизацию. Эду взял роль директора с расширенными полномочиями, объединив разрозненные отделы. Это помогло оперативно координировать работу трансферного и скаутского отдела, что ускоряло переговоры по новым игрокам. Бразилец стал связующим звеном между топ-менеджером, тренерским штабом и отделом селекции.

С Эду на посту директора пересмотрели анализ будущих трансферов. Стали активнее использовать данные. В отделе аналитики изучают физические, тактические и психологические параметры. Данные стали важной частью процесса селекции, чтобы избегать высокорисковых покупок. С их помощью клуб анализировал, как игроки показывают себя в различных ситуациях (например, прессинг на поле), разбирали процент успешных передач и адаптивность к тактическим схемам команды.

Эдегора выбрали не только за талант и перспективы, но и из-за стиля игры (высокая интенсивность, готовность прессинговать, видение поля) и других компонентов вроде психологической готовности, потенциально легкой адаптации.

Арсен Венгер в 2013-м говорил, что будущее «Арсенала» зависит от качества внутренней работы, скаутинга и развития: «Нас уважают во всем мире за наши ценности». При Эду привычным ценностям бросили вызов. И реорганизовали скаутский департамент. Работу оптимизировали и внедрили немного другой подход к поиску талантов. «Арсенал» сконцентрировался на стратегических рынках и более узкой, аналитически подкрепленной оценке кандидатов.

В годы Венгера «Арсенал» поддерживал крупную сеть скаутов по всему миру, что с годами стало неэффективно и дорого. При Эду сократили штат скаутов (в какой-то момент даже смеялись, что у «Арсенала» не останется скаутов) и перенаправили ресурсы на ключевые рынки: Южная Америка, Африка и Европа, сосредоточившись на странах, где можно найти перспективных и финансово доступных игроков.

Возможно, глядя на трансфер Райса за 100 млн фунтов, слово «экономия» звучит странно. Но при Эду «Арсенал» придерживался финансовой дисциплины. И знал, какую сумму готов потратить на конкретного игрока. «Арсенал» не стал ввязываться в безумные торги с «Челси» по Мудрику. Вместо этого клуб быстро переключился на Троссарда. Чтобы не облажаться и не концентрироваться на одном игроке, у «Арсенала» всегда есть список альтернатив. Когда не получилось с Мойсесом Кайседо, взяли Жоржиньо.

Бразилец = душа «Арсенала». У них с Артетой была мощная связка

Эду – важный человек для «Арсенала». Он играл тут с 2001-го по 2005-й. И был частью великих «Непобедимых» Венгера. С точки зрения идеологии и ценностей Эду точно идеальный кандидат.

Еще бразилец очень коммуникабельный и харизматичный.

«Эду был связующим звеном. Он использовал харизму повсюду. Эду был одинаково представительным и заслуживающим доверия с владельцами, директорами, тренерами, игроками, агентами и болельщиками. Он мог эффективно говорить на многих футбольных языках.

Эду располагает к себе людей, и это один из факторов хорошей атмосферы в раздевалке «Арсенала» С Артетой вы захотите проломить стену. Эду подбодрит, даст пять, обнимет, поможет отряхнуться», – описывает Эду The Athletic.

Отношения с Артетой – отдельная история.

«Когда я возглавил «Арсенал», Эду позвонил мне и рассказал о вере в меня. Наши отношения были невероятно крепкими, очень честными, прозрачными», – делился тренер «Арсенала».

Теплые отношения Эду и Артеты – залог успешных трансферов. Дело в том, что Микель активно участвует в процессе подбора игроков. Иногда тренер инициирует трансферы (например, Калафьори).

Стандартный процесс заключается в том, что команда скаутов и аналитиков Эду готовила список потенциальных целей. Артете предоставляют видеоотчеты и данные по каждому игроку из списка. Микель распространяет эти данные среди своего тренерского штаба для обратной связи.

Когда Артете нужен какой-то игрок, он дает четкие указания относительно того, какие качества он ищет. Когда параметры поиска ясны, совершается меньше ошибок и неудачных сделок. Артета также готов яростно агитировать за подписание контрактов, в которых, по его мнению, нуждается клуб. «Если Микелю действительно нужен игрок, он отправится в окопы, чтобы заключить сделку. И он требователен. Команда всегда на первом месте, но Артета знает, чего хочет, и готов упорно бороться, чтобы добиться этого», – говорил анонимный источник в «Арсенале» в интервью The Athletic.

Поладит ли Артета так с новым спортивным директором – вопрос. Пишут, что среди кандидатов – бывшие игроки «Арсенала» Томаш Росицки и Пер Мертесакер.

Причины ухода Эду из «Арсенала»: несогласие со стратегией, малые траты, разногласия

Кажется, к уходу Эду подтолкнула сумма причин.

TEAMtalk со ссылкой на источники писал, что причина ухода – «внутренние разногласия по поводу линии будущего «Арсенала», возникшие на фоне долгосрочного стратегического планирования». У Эду якобы были разногласия с другими топ-менеджерами по будущим шагам для развития «Арсенала». И чтобы не разрушать отношения, бразилец ушел.

По данным The Guardian, Эду был разочарован решением не тратить много в летнее трансферное окно. Например, пришлось брать в аренду Стерлинга, потому что на более дорогое усиление атаки денег не дали денег.

Накапливались разногласия по трансферам. В том числе из-за растущего влияния Артеты. Как пишет ESPN, были споры насчет Микеля Мерино. Артета топил за трансфер, Эду, кажется, нет.

Эду уходит на повышение: крутая должность, зарплата в 3 раза больше

Эду распирали амбиции. Бразильцу стало тесно в должности спортивного директора (хотя по сути его функционал шире, чем у спортдира). Он метил в гендиректоры «Арсенала», но его даже не рассматривали на должность. В идеале он хотел рулить чем-то похожим на City Football Group – мультиклубную империю – и поднимать ее. У владельцев «Арсенала» есть Kroenke Sports Enterprises (KSE), куда входит «Колорадо Рэпидс» из МЛС, но это не то.

Удовлетворить амбиции Эду смог владельц «Ноттингема» Евангелос Маринакис (он, кстати, тесно связан с Джурабчианом). Грек предложил возглавить его мультиклубную империю, где в связке с «Ноттингем Форест» «Олимпиакос» и «Риу Аве». Зарплату выпишут соответствующую – в 3 раза больше, чем в «Арсенале», около 5-6 млн евро.

Есть и другие плюсы. Эду будет жить в Лондоне и дистанционно курировать все процессы. Будет меньше прямого участия в ежедневных мелких задачах, больше удаленного контроля и делегирования полномочий. Бразилец займется размышлениями о стратегическом развитии холдинга.

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Фото: Gettyimages /Anthony Devlin – PA Images / Contributor, Eddie Keogh / Stringer, Shaun Botterill / Staff, Justin Setterfield / Staff; Pedro Porru/Keystone Press Agency/Global Look Press