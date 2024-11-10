Из «Арсенала» внезапно ушел директор, собравший этот состав. Его ждут в «Ноттингеме» (зарплата вырастет в 3 раза)
При Эду столько всего изменилось.
В «Арсенале» неспокойно. На фоне спада и плохих результатов посреди сезона уходит ключевой человек команды Артеты. Первый в истории клуба спортивный директор Эду. Шок!
Эду в «Арсенале» с 2019-го. Вместе с Артетой они пересобрали скатившийся гранд, завели его и снова сделали мощным. Новая стратегия, подбор игроков, отказ от сиюминутных удовольствий в пользу стратегического успеха.
Уход Эду шокировал молниеносностью и нелогичностью (вроде не все так плохо у «Арсенала»). Или логика все же была?
Эду реально собрал этот «Арсенал». Потратив более 800 млн на трансферы
Вот 10 главных трансферов бразильца. Попаданий больше, чем провалов.
А так выглядел состав «Арсенала» на «Ньюкасл» в позапрошлую субботу. 10 из 11 игроков – приобретения Эду. Выпал только Букайо Сака (он воспитанник). Но при Эду и Артете вингер раскрылся и заискрил.
В The Sun подсчитали: «Арсенал» при Эду совершил 35 трансферов на более 800 млн фунтов. Daily Mirror оценил каждый трансфер: успешных и провальных получилось примерно 50 на 50, если не считать игроков, которых еще рано оценивать.
Широкий взгляд на Эду в «Арсенале»: чистка, агентские (?) трансферы, разумные траты, реорганизация, скаутинг, аналитика
На первом этапе в «Арсенале» Эду взялся за чистку состава. Лондонский клуб покинули Озил, Мустафи и Сократис. Так «Арсенал» разгрузил зарплатную ведомость. И направил ресурсы на другое. Эду и Артета ввели также критерии дисциплины: из-за этого в Лондоне не задержался Маттео Гендузи (талантливый, но проблемный игрок).
Были к Эду и претензии. В основном из-за неудачных трансферов бразильцев и клиентов агента Киа Джурабчиана (Эду его близкий друг): Виллиана, Давида Луиза и Седрика Соареша. Но со временем разговоры заглохли. Весной пытались раскрутить историю, что Джурабчиан – агент Зиркзе, а значит его трансфер в «Арсенал» более вероятен. Но форвард перешел в «МЮ».
При Эду произошла организационная перестройка. Упростили корпоративную структуру. Убрали лишнюю бюрократизацию. Эду взял роль директора с расширенными полномочиями, объединив разрозненные отделы. Это помогло оперативно координировать работу трансферного и скаутского отдела, что ускоряло переговоры по новым игрокам. Бразилец стал связующим звеном между топ-менеджером, тренерским штабом и отделом селекции.
С Эду на посту директора пересмотрели анализ будущих трансферов. Стали активнее использовать данные. В отделе аналитики изучают физические, тактические и психологические параметры. Данные стали важной частью процесса селекции, чтобы избегать высокорисковых покупок. С их помощью клуб анализировал, как игроки показывают себя в различных ситуациях (например, прессинг на поле), разбирали процент успешных передач и адаптивность к тактическим схемам команды.
Эдегора выбрали не только за талант и перспективы, но и из-за стиля игры (высокая интенсивность, готовность прессинговать, видение поля) и других компонентов вроде психологической готовности, потенциально легкой адаптации.
Арсен Венгер в 2013-м говорил, что будущее «Арсенала» зависит от качества внутренней работы, скаутинга и развития: «Нас уважают во всем мире за наши ценности». При Эду привычным ценностям бросили вызов. И реорганизовали скаутский департамент. Работу оптимизировали и внедрили немного другой подход к поиску талантов. «Арсенал» сконцентрировался на стратегических рынках и более узкой, аналитически подкрепленной оценке кандидатов.
В годы Венгера «Арсенал» поддерживал крупную сеть скаутов по всему миру, что с годами стало неэффективно и дорого. При Эду сократили штат скаутов (в какой-то момент даже смеялись, что у «Арсенала» не останется скаутов) и перенаправили ресурсы на ключевые рынки: Южная Америка, Африка и Европа, сосредоточившись на странах, где можно найти перспективных и финансово доступных игроков.
Возможно, глядя на трансфер Райса за 100 млн фунтов, слово «экономия» звучит странно. Но при Эду «Арсенал» придерживался финансовой дисциплины. И знал, какую сумму готов потратить на конкретного игрока. «Арсенал» не стал ввязываться в безумные торги с «Челси» по Мудрику. Вместо этого клуб быстро переключился на Троссарда. Чтобы не облажаться и не концентрироваться на одном игроке, у «Арсенала» всегда есть список альтернатив. Когда не получилось с Мойсесом Кайседо, взяли Жоржиньо.
Бразилец = душа «Арсенала». У них с Артетой была мощная связка
Эду – важный человек для «Арсенала». Он играл тут с 2001-го по 2005-й. И был частью великих «Непобедимых» Венгера. С точки зрения идеологии и ценностей Эду точно идеальный кандидат.
Еще бразилец очень коммуникабельный и харизматичный.
«Эду был связующим звеном. Он использовал харизму повсюду. Эду был одинаково представительным и заслуживающим доверия с владельцами, директорами, тренерами, игроками, агентами и болельщиками. Он мог эффективно говорить на многих футбольных языках.
Эду располагает к себе людей, и это один из факторов хорошей атмосферы в раздевалке «Арсенала» С Артетой вы захотите проломить стену. Эду подбодрит, даст пять, обнимет, поможет отряхнуться», – описывает Эду The Athletic.
Отношения с Артетой – отдельная история.
«Когда я возглавил «Арсенал», Эду позвонил мне и рассказал о вере в меня. Наши отношения были невероятно крепкими, очень честными, прозрачными», – делился тренер «Арсенала».
Теплые отношения Эду и Артеты – залог успешных трансферов. Дело в том, что Микель активно участвует в процессе подбора игроков. Иногда тренер инициирует трансферы (например, Калафьори).
Стандартный процесс заключается в том, что команда скаутов и аналитиков Эду готовила список потенциальных целей. Артете предоставляют видеоотчеты и данные по каждому игроку из списка. Микель распространяет эти данные среди своего тренерского штаба для обратной связи.
Когда Артете нужен какой-то игрок, он дает четкие указания относительно того, какие качества он ищет. Когда параметры поиска ясны, совершается меньше ошибок и неудачных сделок. Артета также готов яростно агитировать за подписание контрактов, в которых, по его мнению, нуждается клуб. «Если Микелю действительно нужен игрок, он отправится в окопы, чтобы заключить сделку. И он требователен. Команда всегда на первом месте, но Артета знает, чего хочет, и готов упорно бороться, чтобы добиться этого», – говорил анонимный источник в «Арсенале» в интервью The Athletic.
Поладит ли Артета так с новым спортивным директором – вопрос. Пишут, что среди кандидатов – бывшие игроки «Арсенала» Томаш Росицки и Пер Мертесакер.
Причины ухода Эду из «Арсенала»: несогласие со стратегией, малые траты, разногласия
Кажется, к уходу Эду подтолкнула сумма причин.
TEAMtalk со ссылкой на источники писал, что причина ухода – «внутренние разногласия по поводу линии будущего «Арсенала», возникшие на фоне долгосрочного стратегического планирования». У Эду якобы были разногласия с другими топ-менеджерами по будущим шагам для развития «Арсенала». И чтобы не разрушать отношения, бразилец ушел.
По данным The Guardian, Эду был разочарован решением не тратить много в летнее трансферное окно. Например, пришлось брать в аренду Стерлинга, потому что на более дорогое усиление атаки денег не дали денег.
Накапливались разногласия по трансферам. В том числе из-за растущего влияния Артеты. Как пишет ESPN, были споры насчет Микеля Мерино. Артета топил за трансфер, Эду, кажется, нет.
Эду уходит на повышение: крутая должность, зарплата в 3 раза больше
Эду распирали амбиции. Бразильцу стало тесно в должности спортивного директора (хотя по сути его функционал шире, чем у спортдира). Он метил в гендиректоры «Арсенала», но его даже не рассматривали на должность. В идеале он хотел рулить чем-то похожим на City Football Group – мультиклубную империю – и поднимать ее. У владельцев «Арсенала» есть Kroenke Sports Enterprises (KSE), куда входит «Колорадо Рэпидс» из МЛС, но это не то.
Удовлетворить амбиции Эду смог владельц «Ноттингема» Евангелос Маринакис (он, кстати, тесно связан с Джурабчианом). Грек предложил возглавить его мультиклубную империю, где в связке с «Ноттингем Форест» «Олимпиакос» и «Риу Аве». Зарплату выпишут соответствующую – в 3 раза больше, чем в «Арсенале», около 5-6 млн евро.
Есть и другие плюсы. Эду будет жить в Лондоне и дистанционно курировать все процессы. Будет меньше прямого участия в ежедневных мелких задачах, больше удаленного контроля и делегирования полномочий. Бразилец займется размышлениями о стратегическом развитии холдинга.
Неделя моды добралась до «Эмирейтс». В роли модели – Деклан Райс, другие звезды АПЛ в первых рядах
Последний «Ноттингем» с трофеями: тренер бил игроков (даже Роя Кина), капитан работал электриком
Фото: Gettyimages/Anthony Devlin – PA Images / Contributor, Eddie Keogh / Stringer, Shaun Botterill / Staff, Justin Setterfield / Staff; Pedro Porru/Keystone Press Agency/Global Look Press
Как ни крути, персонаж неоднозначный. До того, как у Артеты получилось, я помню, что отношение к нему было скорее критическим
Многие трансферы были провалами.
Зарплаты, которые были выписаны некоторым особо интересным ребятам были за пределами адекватности.
Новые трансферы ещё вообще трудно назвать хоть сколько-то успешными, Арсенал убавил в качестве, а не прибавил. Могли быть и ещё веселухи, Челси буквально спас их от подписания Мудрика.
Из трофеев - один Кубок Англии.
Те трансферы, что считают "успешными" тоже Арсеналу чашек не принесли.
Два вторых места - это не успех для клуба, который считает себя топом.
Кроме того, Артета точно так же должен будет уйти в скором времени, если Арсенал хочет расти.
а сейчас по затратам Арсенал в топ 5 мира, так что нужны победы, а не ждать еще какого-то там трансфера.
– Продлили контракт с Озилом в 2018 году на 350к в неделю, Эду в клубе с лета 2019.
– С Обамеянгом контракт продлил Эду, это да.
– Давид Луиз пришёл за скромные по меркам АПЛ 8 миллионов, и в тот момент на фоне Холдинга и Мустафи стал лучшим защитником клуба, и это с традиционными для него привозами)
– Виллиан пришёл бесплатно и ушёл бесплатно, отказался от неустойки за расторжение контракта к тому же. Седрик, кстати, тоже пришёл бесплатно после первоначальной аренды. Само собой, свободным агентам всегда кладут зп побольше.
– Сказать, что зарплатная ведомость разбухала при Эду, конечно. можно, но надо смотреть динамику и фактуру. Первые 3 года клубное руководство стремилось снизить зарплатную нагрузку, раскидывая наследие Венгера в основном. Последние 3 года платёжка выросла, но и качество игроков сильно выросло при этом. В данный момент очевидное несоответствие игра/оклад всего у нескольких игроков, чьё время на Эмирейтс очевидно вышло: Жезус, Зинченко и Томми. У японца из-за травм, к сожалению, так-то он очень высокого уровня деф.
– Трансфер Пепе – это креатура вороватого Санлехи, а не провал Эду. В то же время и Салиба – это не успех Эду или его скаутских связей.
Персонаж, конечно, неодзначный, как и любой спортивный функционер)
Но успехов больше, чем откровенных провалов, так что его уход резкий клубу не на пользу.
дорогие продления чтобы потом их расчистить";
35 трансферов (немало);
из которых дофига НЕуспешных;
дофига - "по знакомству с агентом;
"ВСЕ трансферы - "за хорошие деньги" или с большой переплатой - такое в принципе делать нетрудно, не припомню чтобы кого-то "нашли где-то в низах" и он заиграл (те же Брайтон или Брентфорд в этом плане поуспешнее)
Того же Стерлинга непонятно зачем взяли - даже с четом что большую часть зарплаты ему Челси платит. Зинченко продлили опять же когда он уже стал выпадать из состава
Не играл бы он за канониров в свое время и не пошло бы у Артеты в прошлом сезоне - давно бы его выгнали
пока выглядит так, что слот, который в лиге без году неделя и состав не под него собран, возьмет лигу быстрее чем этот гвардиоловский падаван.
Бессвязная группа игроков, которых брали непонятно за какие заслуги в клуб.
Салиба, райс, хавертс, Парти, Одегар, даже Габи жезус. Арсенал из смешного клуба, в который сейчас превратились мю и Челси, стал грандом. Боролся за титул и если бы не Сити, который вообще никто обойти не может, они бы стали чемпионами.
У арсенала манибол, и летом они правда плохо провели компанию. Нет форварда и нет глубины для ротации. Поэтому Эду и уходит. Не дали денег на трансферы.
В составе Ливерпуля настолько неподходящие Слоту игроки, что он спокойно вошёл в сезон без трансферов (10 минут Кьезы не в счёт).