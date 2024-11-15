Шикарная база «Краснодара», где тренируется сборная России

Экскурсия от Станислава Агкацева.

Сборная России готовилась к матчу против Брунея на базе «Краснодара» – в живописном месте на берегу озера Четук. Тренировочный комплекс ультрасовременный и возведен совсем недавно. Экскурсия от вратаря сборной и краснодарского клуба Станислава Агкацева – одна из первых возможностей осмотреть базу изнутри.

Первое помещение, куда привел кипер – зона отдыха. «Здесь мы можем собраться, вместе провести время, сыграть в бильярд».

Следом попадаем в тренировочный зал. Начали, как и полагается, с зоны разминки. Есть зал для гимнастики и зал с велотренажерами.

Основной тренировочный зал: «Здесь мы трудимся. Много всяких современных тренажеров, все максимально удобно».

Есть даже отдельная комната для гипоксических тренировок – аппаратура в зале имитирует условия высокогорья или наоборот насыщает кислородом. Если верить Агкацеву, занятия тут обязательны после матчей.

Перемещаемся в зал теоретических занятий. Тут «Краснодар» и с недавних пор сборная России разбирают игры и готовится к соперникам. Можно рассмотреть тактику на пятничный матч против Брунея.

«Святая святых» – раздевалка. Большая и современная.

У каждого игрока есть персональный шкафчик – скорее даже мини-кабинка. Видно, что Станислав тут как дома: на полочках не только бутсы и экипировка, но и спортивное питание, и личные вещи.

А у попавшего в кадр Ивана Облякова шкафчик почти пустой.

Рядом с раздевалкой – зона восстанавливающих процедур. Тут, например, есть отдельная комната с барокамерами. «После игр или тяжелых нагрузок заходим сюда и 30-40 минут обязательно отдыхаем», – рассказывает вратарь.

Есть и бассейны: один с водой комнатной температуры, другой – с холодной. Рядом с ними хамам и сауна.

Отдельные ванные для водных процедур. Например, для массажа: «Со шланга подается вода под сильным напором. Проводят по мышцам – получается хороший массаж».

И куда без бочек со льдом. Из них открывается прекрасный вид на озеро Четук. Как, впрочем, почти из всех окон базы.

Это – устройство для мытья обуви после тренировок. Рядом комната, в которой бутсы сушатся и отпариваются.

Идем дальше. Агкацев называет столовую «святая святых №2». Шведский стол и элегантный зал.

В зоне отыха в холле стоят шахматные столы: «Сейчас играют два гроссмейстера».

Вид из лифта – не отличишь от пятизвездочного отеля.

В комнате Агкацева – большая кровать и телевизор, на котором показывают европейский футбол.

И, конечно, впечатляющий вид из окна – это, кажется, условие для каждого помещения в тренировочном комплексе.

Сама база тоже живописная – и украшает и без того впечатляющие окресности озера Четук. Спортс» показывал учебно-тренировочный комплекс в отдельном фотопосте весной 2023 года – база тогда еще только достраивалась.

«Надеюсь, экскурсия вам понравилась!»