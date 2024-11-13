«Он просто назвал тренера плохим словом». Невилл внезапно встал на защиту судьи Кута

На днях в интернет слили видео действующего арбитра АПЛ Дэвида Кута, который в изрядном подпитии назвал теперь уже бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа «полным мудаком». Общественность забурлила и многие осудили англичанина и у этих слов, сказанных несколько лет назад, могут быть последствия.

Истории уже несколько дней и многие ждали, как же отреагируют на произошедшее два моральных камертона футбольной части Великобритании − Гари Невилл и Джейми Каррагер. Тем более, что обоих можно назвать предвзятыми и лицами заинтересованными из-за того, что они считаются легендами клубов-соперников − «Ливерпуля» и «МЮ».

И Невилла, и Каррагера болельщики тегали в соцсетях, требуя от них реакции. Джейми ответил, что его мнение будет в завтрашнем выпуске подкаста The Overlap, которое выйдет в четверг утром. А вот Гари уже высказался и к его словам есть много вопросов.

«Произошедшее принесет большое разочарование Дэвиду и всему судейскому сообществу, − сказал Невилл в интервью The Overlap US. − Он назвал Юргена Клоппа словом на букву «м», что, безусловно, очень агрессивно. Но я не увидел в его словах ничего, что говорило бы о том, что это каким-то образом негативно влияло на его решения или что он пытался навредить «Ливерпулю».

«Надеюсь, они справятся с этим. Если бы было хоть одно предположение, что он принимает решения против «Ливерпуля» или другого клуба, я бы сказал, что он должен уйти. Он обозвал тренера нецензурным словом, потому что у него с ним плохие отношения и они поссорились».

«Это было очень небрежно. Я уверен, что он будет сожалеть об этом до конца своих дней. Но с точки зрения его отмены, я в этом не уверен. Если вы отмените его как арбитра АПЛ, вы фактически отстраните его от игры. Я не уверен, что какая-либо организация обратит на него внимание и предложит ему перебраться к ним».

«Я думаю, что самые страшные слова в этом видео сказал парень, сидящим рядом с ним, − «I hate scousers» («Я ненавижу скаузеров»). Потому что они демонстрируют ненависть к группе людей, к которой относятся «Ливерпуль» и «Эвертон».

«Дэвид Кут никогда не говорил этих слов сам. На него все накинулись, и это беспорядок. Похоже, он напился и позволил своему приятелю снять его, а это глупо. Когда мы слишком много выпиваем, мы все совершаем глупые поступки».

Засчитываем Невиллу такое оправдание Дэвида Кута? Пишите в комментариях.

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