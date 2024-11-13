⚡️☠️ Запись, похоронившая карьеру тен Хага. Опубликованы переговоры Кута и Оливера по поводу момента с де Лигтом
Появилась запись разговора судей, назначивших спорный пенальти в матче «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» - Дэвида Кута и Майкла Оливера, отвечавшего за VAR.
Речь о том самом эпизоде с нарушением Маттейса де Лигта.
Вердикт Майкла Оливера: «Я думаю, что это фол. Ле Лигт сыграл в ногу. Нижняя часть ноги, да».
Затем он передал Куту:
«Кути, я рекомендую тебе использовать этот ракурс для принятия решения. Это лучший угол, который у нас есть. Мы проверили его, был контакт от де Лигта. Здесь не было никакого касания мяча».
Кут ответил: «Значит у нас есть контакт коленом в колено».
Оливер продолжил: «Да, контакт нижней части ноги де Лигта к Дэнни Ингзу, без контакта с мячом от Маттейса».
Кут добавил: «Так, с этим разобрались. Но имеет ли Ингз контроль над мячом в тот момент?»
Оливер говорит: «Нет, он движется по пути мяча, а де Лигт вступает в контакт с ним».
Кут выносит вердикт: «Значит у нас есть контакт коленом в колено. У нас больше контактов со стороны де Лигта, чем Ингза. Мы фиксируем нарушение, никаких дальнейших действий».
Что было дальше - вы знаете.
Но в эпоху ВАР, это очевидно, один из самых "левых" пенальти!