⚡️☠️ Запись, похоронившая карьеру тен Хага. Опубликованы переговоры Кута и Оливера по поводу момента с де Лигтом

Появилась запись разговора судей, назначивших спорный пенальти в матче «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэма» - Дэвида Кута и Майкла Оливера, отвечавшего за VAR.

Речь о том самом эпизоде с нарушением Маттейса де Лигта.

Вердикт Майкла Оливера: «Я думаю, что это фол. Ле Лигт сыграл в ногу. Нижняя часть ноги, да».

Затем он передал Куту:

«Кути, я рекомендую тебе использовать этот ракурс для принятия решения. Это лучший угол, который у нас есть. Мы проверили его, был контакт от де Лигта. Здесь не было никакого касания мяча».

Кут ответил: «Значит у нас есть контакт коленом в колено».

Оливер продолжил: «Да, контакт нижней части ноги де Лигта к Дэнни Ингзу, без контакта с мячом от Маттейса».

Кут добавил: «Так, с этим разобрались. Но имеет ли Ингз контроль над мячом в тот момент?»

Оливер говорит: «Нет, он движется по пути мяча, а де Лигт вступает в контакт с ним».

Кут выносит вердикт: «Значит у нас есть контакт коленом в колено. У нас больше контактов со стороны де Лигта, чем Ингза. Мы фиксируем нарушение, никаких дальнейших действий».

Что было дальше - вы знаете.