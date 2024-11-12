А Кут, назвавший Клоппа «мудаком», точно ненавидит «Ливерпуль»? «Красные» – в топ-5 команд по проценту побед при арбитре

В Англии международный перерыв точно не будет спокойным, ведь Премьер-лигу разрывает судейский скандал. По сети разлетелось видео, на котором арбитр Дэвид Кут в разговоре с друзьями назвал Юргена Клоппа «полным мудаком», а «Ливерпуль» – дерьмом.

Поклонники мерсисайдцев сразу вспомнили вагон ошибок Кута в матчах с участием их любимой команды. Как оказалось, статистически «красные» не так сильно страдали от действий арбитра. Более того, в играх, на которых работал Дэвид, «Ливерпуль» показывал неплохие результаты

Портал WhoScored, специализирующийся на футбольной статистике, составил топ-5 английских клубов с наивысшим процентом побед в матчах, которые обслуживал Кут. В рейтинг попали команды, чьи игры арбитр обслуживал не менее пяти раз.

У «Ман Сити» процент наивысший, при Куте «горожане» не уступили ни разу. Следом за главным соперником в борьбе за титул в последние годы идет «Ливерпуль» – 66.7% побед. Тройку закрывает «Манчестер Юнайтед», процент побед «красных дьяволов» в матчах, которые обслуживал Дэвид, составляет 62.5%.

А вот как выглядит весь топ-5:

Кут признал подлинность видео. PGMOL, организация, отвечающая за судейство в Англии, начала расследование, на время которого Дэвид будет отстранен от работы.

Что думаете о такой статистике?

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«Человек может потерять работу за мнение». А вот и защитники судьи, назвавшего Клоппа «полным мудаком» – считают крысой того, кто слил видео