«Человек может потерять работу за мнение». А вот и защитники судьи, назвавшего Клоппа «полным мудаком» – считают крысой того, кто слил видео

Что произошло?

В Англии разгорелся скандал со слитым видео арбитра Дэвида Кута, который оскорбил Юргена Клоппа. Организация, отвечающая за судейство (PGMOL), отстранила Кута на время разбирательств.

Что было на видео?

Арбитр, сидя на диване, общается с приятелями и обсуждает матч «Ливерпуля», на котором он был работал: «Ливерпуль» играл дерьмово».

А на вопрос про Юргена Клоппа Кут отметил: «Мудак, полный мудак. Помимо того, что он разносил мою работу в их матче с «Бернли», он обвинял меня во лжи. Я не заинтересован в общении с такими высокомерными людьми. Немецкий ублюдок, да пошел ты».

Что теперь?

Общество разделилось. Многие поддержали «Ливерпуль» и Клоппа, посчитав действия арбитра крайне непрофессиональными, но в социальной сети «Х» были и те, кто встал на его защиту.

💬 «Парни в социальных сетях ругают Дэвида Кута, как будто они никогда в 3 часа ночи не сидели с приятелями, болтая чушь. Настоящий злодей — «приятель», который слил видео, зная, что это разрушит карьеру парня Чистое змеиное поведение».

💬 «Если Дэвид Кут потеряет работу за то, что считает Юргена Клоппа придурком, то буквально каждый второй человек в Великобритании, который не болеет «Ливерпуль», должен остаться без работы уже завтра утром».

💬 «Просто для ясности. То, что сделал «приятель» Дэвида Кута, гораздо хуже того, что сказал Кут. Какая подстава».

💬 «Я думаю, что для меня самая большая проблема с видео Дэвида Кута — это парень, который его слил. Какой же он, должно быть, бесхребетный, ничтожная крыса, чтобы сделать это, зная, что подобное создаст его другу проблемы. Интересно, доволен ли он собой».

💬 «Говорите что хотите об этом видео Кута, но тот, кто его снял и слил — негодяй».

💬«Человек может потерять работу за мнение».